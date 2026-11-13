Arenas sobre AC presentada contra Rabat: “Creo que hicieron un texto, hasta donde conozco, bastante liviano”

El subsecretario de la Segegob y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, calificó como “teleserie política” la Acusación Constitucional que fue presentada este jueves por la oposición en contra del ministro de Justicia, Fernando Rabat, por las rebajas de penas a condenados por delitos sexuales a menores.



“Por fin la presentaron, ya llevábamos más de 15 días con esta teleserie política, yo creo que hicieron un texto, hasta donde conozco, bastante liviano. Que no configura ninguna de las causales de una acusación constitucional”, señaló.



Añadió que “el ministro responderá, es un jurista de peso, así que estamos convencidos de que le va a ir bien en esa Acusación Constitucional, porque una acusación así de liviana, así de mal preparada, así de ideológicamente sesgada. Creo que no puede tener ningún triunfo en el Congreso”.



Por su parte, el presidente de la UDI, diputado Guillermo Ramírez, afirmó que la acusación fracasará en la Cámara Baja.



“Ya era hora. Esto es como el cuento del lobo. Llevábamos semanas esperando la acusación constitucional y eso le dio tiempo al Gobierno para poder ordenar las filas y, la verdad, tengo la impresión de que esa acusación va a fracasar”, afirmó.



“Si tuviera que apostar, vamos a ganar la Acusación Constitucional en la Cámara de Diputados y no de manera tan justa”, añadió.



El diputado Diego Schalper (RN) declaró que “hasta sus promotores originales han ido dándose cuenta de que no tiene fundamento”.