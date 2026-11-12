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Kast pide a camioneros no volver “a ese pasado donde se destruyó nuestra nación”

El Mandatario sostuvo: “¿Derecho a manifestarse? Sí. ¿Derecho a bloquear carreteras? No. ¿Y estamos en mesas de diálogo? Sí. El día de ayer tuvimos avances. Hoy día seguimos avanzando, pero tenemos que actuar todos unidos para que Chile despegue”.

Patricia Schüller Gamboa
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Kast pide a camioneros no volver “a ese pasado donde se destruyó nuestra nación”

El Presidente José Antonio Kast hizo un nuevo llamado a los camioneros en paro a no bloquear las carreteras y a no volver “a ese pasado donde se destruyó nuestra nación”.

En una actividad para anunciar la creación de nuevos empleos en el sector turístico, el Mandatario reiteró el derecho a manifestarse de las personas.

“¿Derecho a manifestarse? Sí. ¿Derecho a bloquear carreteras? No. ¿Y estamos en mesas de diálogo? Sí. El día de ayer tuvimos avances. Hoy día seguimos avanzando, pero tenemos que actuar todos unidos para que Chile despegue”, dijo.

También afirmó que este nuevo plan de empleos “se viene con todo, se viene bien para el turismo en Chile, y esperamos, con la ayuda de todos los chilenos, transportistas, comerciantes, mineros, agricultores, pescadores, que lo saquemos junto adelante, pero no nos perdamos. Esto es entre todos, no unos contra otros”.

“No volvamos a ese pasado donde se destruyó nuestra nación. No volvamos a permitir que alguien tenga que bajarse de un vehículo y bailar para poder pasar. Eso es inaceptable, y nadie puede estar sometido a eso”, añadió

“Muy claro, esto es entre todos, no contra algunos. Así que les pido a todos que empecemos a trabajar firme y constante por nuestra patria”, recalcó.

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Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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