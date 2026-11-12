Gobierno y camioneros acuerdan poner fin al paro

Tras una prolongada reunión este jueves, el Gobierno informó que se llegó a un acuerdo con los diversos gremios de camioneros del país en relación al diésel y se anunció que se congelarán las tarifas de combustibles por 120 días.

Según consignó 24Horas, el biministro del Interior y de la Segegob, Claudio Alvarado, detalló que “hemos llegado a un acuerdo con los dirigentes aquí presentes y sus bases para poner fin a la paralización que ha enfrentado el país en los últimos días. Y para que todas las chilenas y chilenos podamos volver a trabajar tranquilos y a circular por nuestras ciudades sin dificultades ni problemas”.

Estos son los términos generales del acuerdo explicados por la autoridad, informó el medio citado.

-Revertir la última alza de 39 pesos en gasolinas y 42 pesos en el diésel. Esto se va a corregir con una iniciativa de ley que ya se encuentra ingresada en la Cámara de Diputados y que esperamos que el próximo martes sea ley de la República.

-Revertir las alzas anteriormente señaladas, disminuir el precio del diésel de manera adicional en 100 pesos más, en atención al alza significativa que ha sufrido este combustible en los últimos meses. .

-Suspender las alzas de tarifas del combustible hasta el 31 de marzo del año 2027. Por lo tanto, este será un valor techo para las alzas, pero si en el transcurso de estos meses las señales internacionales son favorables y las fórmulas de cálculo indican que el precio tiene una tendencia a la baja, indudablemente que esa baja se traspasará como corresponde a todos los consumidores.

-La tabla del impuesto específico tiene hoy día cuatro tramos para compensar el pago de ese impuesto. Hemos reducido a tres esos tramos, y los dos primeros que hoy día están vigentes se funden en uno solo, y el recupero del impuesto específico en ese tramo —hasta las 6.000 unidades de fomento— va a ser del 90%. El segundo tramo, que va de las 6.000 unidades de fomento a las 20.000 y tanto —no tengo el número exacto—, pasa el recupero a un 65%. Y para aquellos que hasta el día de hoy tenían un recupero del 31% con facturaciones superiores a las 20.000 UF, van a tener un recupero del 50%.

-Aumentar el porcentaje de reintegro de los peajes para el transporte interurbano desde un 35% a un 70%.

Por parte de los gremios del transporte, informaron, por medio de un comunicado, lo siguiente: “Una rebaja del precio de $ 142 pesos por litro, respecto de los valores que aplican hoy en estaciones de servicio, estableciéndose un techo al precio”.

Baja del diésel se hará efectiva desde la próxima semana

La baja del diésel se hará efectiva desde la próxima semana, “toda vez que el Ejecutivo enviará un proyecto de ley con carácter de discusión inmediata, para anular el alza de $42 que se aplicó desde este jueves. Los $ 100 adicionales corresponden al marco de los puntos negociados hoy. El nuevo techo se mantendrá hasta el 31 de marzo”, consignó 24Horas.

Asimismo, el acuerdo incorpora otros puntos, como “ajuste en los porcentajes de recuperación o reintegro del impuesto específico al petróleo diésel, que se renovará hasta diciembre de 2027. Otra materia es un mecanismo para eliminar el impacto del impuesto negativo al reintegro del IEP por efecto de la aplicación del Mepco”.

En la reunión participaron los siguientes gremios:

-Cristián Sandoval Inostroza, presidente de la Confederación de Transportistas Fuerza Norte.

-Freddy Martínez Altamirano, de la Confederación de Camioneros Centro Sur de Chile.

-Dirigentes Sergio Farías Donoso, Marco Medalla Medalla, Patricio Salvo Salvo, Manuel Sims Gallegos, Julio Zamorano Avendaño.

La Confederación de Camioneros Centro Sur de Chile, parte de su directiva: don Ricardo Fiewick Zúñiga, Santiago Álvarez Cifuentes, Jaime Cárdenas Gallardo.

Tras darse a conocer los acuerdos, se procedió a enviar los datos correspondientes a las bases, quienes por medio de una votación online a nivel nacional decidieron dividirse ante la propuesta del Gobierno.

“No +TAG” continuará movilizados

En el caso de los gremios representados por el vocero de “No +TAG”, Andrés Alarcón, detalló que continuarán movilizados “los días que sean necesarios” e informaron que “acabamos de confirmar con las bases y Fuerza del Norte tomó su decisión y nosotros nos plegamos a ellos; la paralización va a seguir”.

A esta postura se adhirió el gremio de camioneros de Temuco-Cautín, Yuri Sobarzo, dirigente de los transportistas movilizados, detalló que “nos acaban de ofrecer 140 pesos de rebaja de combustible y consideramos que son migajas (…) no estamos de acuerdo y vamos a seguir conversando. Temuco sigue movilizado”.