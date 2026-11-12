Cámara Nacional de Comercio advierte riesgo de desabastecimiento si persiste el paro de camioneros

La Cámara Nacional de Comercio (CNC) sostuvo que la movilización de camioneros está generando restricciones en rutas estratégicas. Indicó que si el conflicto se prolonga podría comprometer el abastecimiento de productos esenciales.

Según consignó Radio Biobío, el gremio llamó a las partes a alcanzar un acuerdo a la brevedad. Alertó especialmente por las dificultades para distribuir productos que requieren cadena de frío, como las vacunas.

De acuerdo a información operacional recibida por empresas del comercio, cerca del 70% de las rutas monitoreadas en algunas regiones registra velocidades promedio inferiores a 15 kilómetros por hora. Esta situación está afectando los ciclos logísticos y aumentando los riesgos para la continuidad del abastecimiento.

La CNC también alertó sobre problemas que ya enfrentan algunas comunidades debido a los retrasos en el retiro de residuos domiciliarios y comerciales.

Esto afecta a hogares, locales comerciales y restaurantes, además de generar preocupación por las condiciones sanitarias de las ciudades.

Otro de los puntos críticos corresponde al traslado de productos que necesitan cadena de frío, entre ellos las vacunas.

De acuerdo con el gremio, se han implementado medidas extraordinarias para asegurar su distribución, incluyendo apoyo de Carabineros y transporte aéreo, aunque este último tiene capacidades limitadas.

Por ello, la CNC consideró fundamental que la situación se normalice antes del lunes, para evitar dificultades en la distribución de estos productos, consignó Biobío.