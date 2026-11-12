Qué hacer en Viña del Mar: heladerías para disfrutar durante un paseo por la ciudad

Recorrer Viña del Mar también puede ser una oportunidad para descubrir nuevos sabores. Entre los panoramas gastronómicos de la Ciudad Jardín, las heladerías ofrecen una alternativa para descansar durante una caminata, disfrutar de un postre después de almorzar o hacer una pausa mientras se visita el borde costero.

La oferta incluye establecimientos con propuestas diferentes: algunos apuestan por sabores poco convencionales y alternativas veganas, mientras que otros se inspiran en la tradición del gelato italiano y sus preparaciones clásicas.

Si estás buscando qué hacer en Viña del Mar y quieres incorporar un panorama dulce a tu recorrido, estos tres locales son alternativas para considerar.

Qué hacer en Viña del Mar: tres heladerías para descubrir nuevos sabores

Gramos Bajo Cero: helados veganos y sabores inspirados en preparaciones chilenas

Ubicada en el sector de 6 Norte, Gramos Bajo Cero es una alternativa para quienes buscan helados con sabores diferentes y opciones para distintas preferencias alimentarias.

Uno de los aspectos que distingue a esta heladería es su variedad de preparaciones veganas. Entre los sabores que aparecen en su oferta se encuentran mote con huesillo, chirimoya alegre y chocolate, además de combinaciones frutales como frutilla con piña y menta.

Su propuesta también contempla alternativas sin lactosa y sin azúcar, lo que amplía las posibilidades para quienes buscan opciones distintas a los helados tradicionales.

El establecimiento funciona como una heladería y cafetería, por lo que también permite complementar la visita con otras preparaciones. Su ubicación en el centro de Viña del Mar facilita incorporarlo a un recorrido por el sector.

Dirección: 6 Norte 312, Viña del Mar.

Heladería Alicia: variedad de sabores en el sector de San Martín

En Avenida San Martín se encuentra Heladería Alicia, un establecimiento para quienes disfrutan elegir entre distintas alternativas antes de decidir qué sabor probar.

Su vitrina reúne opciones frutales y cremosas, junto con preparaciones inspiradas en postres y chocolates. Entre los sabores mencionados por sus visitantes aparecen Prestigio, mandarina, banana split y chirimoya.

La variedad permite combinar sabores tradicionales con otros más dulces y elaborados. Además, algunas de sus alternativas frutales son aptas para quienes buscan helados veganos, aunque conviene consultar directamente por los ingredientes y la disponibilidad de cada preparación.

Por su ubicación, el local puede convertirse en una parada durante un paseo por Avenida San Martín y los alrededores del borde costero de Viña del Mar.

Dirección: Avenida San Martín 439, Viña del Mar.

NONNI Gelateria: gelato de inspiración italiana en Reñaca

Para quienes se encuentran recorriendo Reñaca, NONNI Gelateria ofrece una propuesta centrada en el gelato de estilo italiano.

Su vitrina contempla sabores clásicos y frutales, con alternativas como pistacho, tiramisú, dulce de leche, coco, mango y durazno. También se ha mencionado una preparación de chocolate sin azúcar, pensada para quienes prefieren sabores más intensos y menos dulces.

La textura cremosa y el equilibrio de los sabores son algunos de los aspectos destacados por sus visitantes. Además, el establecimiento ofrece la posibilidad de probar algunas preparaciones antes de escoger, lo que permite comparar distintas alternativas.

Su ubicación en el sector de Reñaca facilita incorporar una parada por un helado durante una caminata por los alrededores de la playa.

Dirección: Las Gaviotas 40, Reñaca, Viña del Mar.

Qué considerar antes de visitar una heladería en Viña del Mar

Antes de elegir dónde disfrutar un helado, conviene revisar algunos detalles para aprovechar mejor la experiencia:

Variedad de sabores: consulta qué alternativas están disponibles durante el día, ya que algunas preparaciones pueden cambiar según la temporada.

consulta qué alternativas están disponibles durante el día, ya que algunas preparaciones pueden cambiar según la temporada. Ingredientes: si buscas opciones veganas, sin lactosa o sin azúcar, pregunta por la composición de cada sabor.

si buscas opciones veganas, sin lactosa o sin azúcar, pregunta por la composición de cada sabor. Tamaño y precio: revisa los formatos disponibles y sus valores antes de realizar el pedido.

revisa los formatos disponibles y sus valores antes de realizar el pedido. Ubicación: considera si prefieres una parada en el centro de Viña del Mar o una alternativa cercana al borde costero de Reñaca.

considera si prefieres una parada en el centro de Viña del Mar o una alternativa cercana al borde costero de Reñaca. Horarios: verifica la atención del establecimiento, especialmente durante fines de semana y días festivos.

Qué hacer en Viña del Mar: una pausa dulce durante el recorrido

Las heladerías pueden convertirse en una buena excusa para recorrer distintos sectores de la Ciudad Jardín y descubrir propuestas gastronómicas diferentes. Gramos Bajo Cero destaca por sus alternativas veganas y sabores inspirados en preparaciones chilenas; Heladería Alicia ofrece una vitrina con combinaciones frutales y cremosas, mientras que NONNI Gelateria apuesta por el estilo del gelato italiano en Reñaca.

Así, disfrutar de un helado también puede formar parte de un paseo por Viña del Mar, ya sea durante una caminata por el centro o después de recorrer el borde costero.