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Hasta 2030: Lionel Scaloni confirmó su continuidad como técnico de Argentina 

En compañía del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, el estratega trasandino anunció que seguirá al mando de la “Albiceleste”, con miras al próximo Mundial.

Leonardo Medina
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Hasta 2030: Lionel Scaloni confirmó su continuidad como técnico de Argentina 

El técnico de la selección de Argentina, Lionel Scaloni, confirmó este jueves su continuidad como entrenador de la “Albiceleste”, tras renovar su contrato hasta el 2030. 

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Source Texto: La Nación/Foto: AFA
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