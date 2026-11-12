Usuarios reportan caída mundial de Outlook: Microsoft investiga fallas

La tarde de este jueves, diferentes usuarios reportaron una caída a nivel mundial del servicio de correo Outlook, con problemas para ingresar desde el sitio web y la aplicación.

Según consignó Radio Biobío, la plataforma Down Detector ya registraba a las 15:00 horas 80.000 reportes relacionados con estas fallas.

La mayoría de los problemas estarían vinculados con el sitio web, aunque también reportaron intermitencias en la app y al iniciar sesión.

Desde Microsoft 365 se pronunciaron e indicaron que, en principio, la situación estaba afectando a países de América. Sin embargo, comentaron que también podía repercutir en la conectividad de usuarios de cualquier región.

A través de X, explicaron que la caída ocurrió “por un número de servidores que están inesperadamente no disponibles; lo que está sobrecargando la infraestructura restante”.

De igual forma, se encontraban investigando las fallas. “Hemos comenzado a redistribuir el tráfico de conexión a través de nuestra infraestructura mundial más amplia para ayudar a equilibrar la carga”, precisaron.

A la vez, trabajarían para mitigar el impacto y devolver a los usuarios “de manera segura” al servicio.