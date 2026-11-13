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Arrau a camioneros que continúan movilizados: “La ley se va a cumplir”

El titular de Seguridad, a través de una publicación en X, sostuvo que el derecho a manifestarse “no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras, impedir el libre tránsito y perjudicar a miles de chilenos que necesitan trabajar y desplazarse”.

Patricia Schüller Gamboa
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Arrau a camioneros que continúan movilizados: “La ley se va a cumplir”

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, se refirió a los camioneros que continúan movilizados en Antofagasta, Temuco y La Araucanía pese al acuerdo a que llegó este jueves el Gobierno con los gremios.

El secretario de Estado advirtió que Carabineros actuará para resguardar el cumplimiento de la ley y el orden público.

Según consignó 24Horas, a través de una publicación en X, el secretario de Estado aseguró que el Gobierno “demostró su disposición al diálogo” tras alcanzar un acuerdo con representantes del transporte de carga, lo que permitió que depusieran las movilizaciones iniciadas este lunes.

No obstante, pese a las conversaciones con las confederaciones de camioneros, algunos transportistas decidieron mantener los bloqueos en las carreteras, luego de considerar que la propuesta del Gobierno no responde a sus demandas.

Frente a este escenario, Arrau enfatizó que el derecho a manifestarse “no puede transformarse en el derecho a obstaculizar carreteras, impedir el libre tránsito y perjudicar a miles de chilenos que necesitan trabajar y desplazarse”.

“La ley se va a cumplir y Carabineros actuará para resguardar la ley de tránsito y el orden público”, remarcó.

Gobierno y camioneros acuerdan poner fin al paro
Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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