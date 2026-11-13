Explosión e incendio en Santiago deja tres fallecidos: víctimas serían una familia completa

Tres personas murieron durante la madrugada de este viernes tras una explosión que provocó un incendio en un departamento del centro de Santiago, en la Región Metropolitana.

La emergencia se registró pasadas las 5:00 horas en calle San Dionisio, cerca de su intersección con Longaví. Según los primeros antecedentes, las víctimas corresponden a dos adultos y un menor de edad. Los tres serían una familia completa.

Hasta el lugar concurrieron al menos 13 compañías del Cuerpo de Bomberos de Santiago (CBS). Los voluntarios trabajaron para controlar las llamas y realizar labores de búsqueda y rescate al interior del inmueble.

Bomberos encontró a tres personas fallecidas

El tercer comandante del CBS, Sergio Yévenes, explicó que el incendio afectó a un departamento ubicado en el primer piso del edificio. Además, señaló que los equipos recibieron información sobre la posible presencia de personas en su interior.

“A la llegada de Bomberos, nos informan que había posibles víctimas en el interior. Priorizamos la búsqueda de rescate; no obstante, no fue fructífera. Por la alta carga de fuego que había en el departamento, no nos fue posible ingresar de manera rápida”, indicó.

Una vez controladas las llamas, los voluntarios pudieron ingresar al departamento. En su interior encontraron a las tres personas fallecidas.

De acuerdo con los antecedentes preliminares, las víctimas serían dos padres y su hijo pequeño. Sin embargo, esa relación familiar deberá ser confirmada por las autoridades.

Investigan origen de la explosión en Santiago

Los primeros antecedentes indican que antes del incendio se produjo una explosión al interior del departamento. Por ahora, las causas del estallido no han sido establecidas.

Personal especializado del Laboratorio de Criminalística de Carabineros se mantiene trabajando en el lugar junto a equipos de Bomberos. Las diligencias buscan determinar el origen de la explosión y las circunstancias en que se produjo la emergencia.