Presidenta del Senado apuesta a que la próxima semana haya ley para implementar acuerdo con camioneros

Tras el acuerdo anunciado por el Gobierno y los dirigentes de los transportistas para poner término al conflicto, la presidenta del Senado, Paulina Núñez (RN), anunció que el Congreso Nacional actuará con la máxima rapidez para convertir los compromisos alcanzados en ley y adelantó que el próximo martes estaría despachada la iniciativa.

La senadora realizó la declaración junto al vicepresidente del Senado, Iván Moreira, destacando el papel que le corresponde cumplir al Poder Legislativo en esta nueva etapa. Esto para dar respaldo legal al acuerdo y asegurar que sus compromisos puedan materializarse en el menor plazo posible.

En ese sentido, Núñez sostuvo que “una vez anunciado este acuerdo, corresponde ahora al Senado y al Congreso Nacional legislar con la máxima celeridad. Quiero anunciar que tendremos una ley este próximo martes y, por supuesto, valorar el entendimiento alcanzado”.

La presidenta del Senado también hizo un llamado a privilegiar el diálogo como mecanismo para resolver los conflictos y recoger las demandas de los distintos sectores. Añadió que “nunca debimos llegar a esta situación. Chile lo construimos entre todos y, cuando algunos sectores expresan sus dolores y demandas, la respuesta no puede ser la amenaza, sino el diálogo. Lo que hemos visto durante estas últimas horas es precisamente eso: sentarnos, conversar, escuchar y recoger esas demandas para plasmarlas en aquello que nos ordena como sociedad, que es la ley”.

En esa línea, reiteró que el Senado asumirá un rol activo para que los compromisos no queden solamente en un entendimiento entre las partes, sino que se traduzcan en soluciones concretas, subrayando “nuestro compromiso de legislar con urgencia. Lo haremos de inmediato y el próximo martes tendremos una ley que permita implementar este acuerdo”.