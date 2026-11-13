Cámara de Diputados despachó Presupuesto 2027 al Senado

A las 6:17 horas de este viernes, la Cámara de Diputados aprobó y despachó al Senado el proyecto de Presupuesto 2027, que seguirá su tramitación la próxima semana. El Gobierno repondrá en la Cámara Alta las partidas rechazadas.



Durante el proceso en la Cámara, que se inició el lunes 9 con la aprobación en general, se rechazaron los gastos variables de las partidas de Interior, Educación, Secretaría General de Gobierno, Minería, Mujer y Cultura.



A este listado se suma Ciencias, que venía sin sus recursos desde la Comisión Mixta de Presupuestos y que no contó con indicaciones del Ejecutivo para reponerlos.



En otras carteras también hubo materias rechazadas: los dineros para el IND, en Deportes; los recursos de Senadis y del Servicio de Protección Especializada a la niñez y adolescencia, en Desarrollo Social; los recursos para el Serviu de Tarapacá, en Vivienda, y los gastos de las subsecretarías del Ministerio del Trabajo, entre otras.



En su gran mayoría, estos rechazos responden al llamado de las y los diputados para que el Ejecutivo reevalúe las asignaciones planteadas, ya que el Congreso Nacional no tiene facultades para aumentar los recursos.



Tras el despacho, el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, señaló que “vamos bien encaminados, efectivamente, en general, aprobando prácticamente todas las partidas”.



“Quedan algunos obstáculos, desde luego, pero creo que vamos muy bien encaminados a terminar este proceso bien”, añadió.