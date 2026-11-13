Exintegrante de las Brigadas Rojas escapó de su arresto domiciliario en Argentina: descendió desde un quinto piso con un arnés

Leonardo Bertulazzi, exintegrante de las Brigadas Rojas de Italia, protagonizó una fuga desde su departamento en el barrio de San Telmo, en Buenos Aires. El hombre cumplía arresto domiciliario y utilizaba una tobillera electrónica mientras esperaba su extradición a Italia.

El escape ocurrió durante la noche del miércoles y quedó registrado por una cámara de seguridad. Según la reconstrucción del caso, Bertulazzi utilizó un arnés para descender desde el balcón del quinto piso de un edificio ubicado en calle Defensa al 600, recogió lmneuquen.com.

El hombre cayó varios metros hasta llegar a un terreno contiguo. Posteriormente, habría descendido otros metros hasta la calle Bolívar, donde continuó su huida a pie.

La Policía Federal Argentina (PFA) confirmó la fuga. La ausencia del detenido fue advertida durante un cambio de guardia de los efectivos federales, lo que activó el protocolo de búsqueda y una orden de captura urgente.

Cómo logró burlar la tobillera electrónica

Uno de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue el estado en que encontraron el dispositivo de monitoreo.

Al ingresar al departamento, los efectivos hallaron la tobillera electrónica con carne de cerdo adherida y un tensiómetro, elementos que habrían sido utilizados para simular que el dispositivo permanecía en contacto con la piel.

Según informó Infobae, Bertulazzi habría intentado escapar semanas antes. Sin embargo, en esa oportunidad, el sistema monitoreado por el Servicio Penitenciario Federal activó una alarma.

Tras ese episodio, la PFA había solicitado a la Justicia federal que el hombre fuera trasladado a un penal o a una alcaidía de la institución.

Una fuente vinculada a la investigación describió la maniobra de escape a Infobae:

“Salió por el balcón de su edificio con un arnés hacia un baldío contiguo, en una caída de, al menos, cinco metros. Cayó otros dos hacia el suelo, se golpeó. Tras recuperarse, se fue por la calle Bolívar”.

Ofrecen $20 millones por información sobre su paradero

Tras confirmarse la fuga, el Ministerio de Seguridad de Argentina anunció una recompensa de $20 millones para quienes entreguen información que permita localizar a Bertulazzi.

Las personas que tengan antecedentes sobre su paradero pueden comunicarse de manera gratuita con la línea 134.

El italiano había sido detenido en agosto de 2024, luego de permanecer prófugo de la Justicia de su país. En julio de 2025, la Corte Suprema argentina confirmó la medida que permitió avanzar con su extradición.

Bertulazzi fue condenado en ausencia a 27 años de prisión por el secuestro del empresario naval Pietro Costa, quien permaneció cautivo y fue liberado después del pago de un rescate.

El hombre llegó a Argentina a comienzos de los años 2000. Tras una primera detención solicitada por las autoridades italianas, recuperó la libertad en medio de obstáculos judiciales. Posteriormente, en 2004, obtuvo el estatus de refugiado político, protección que mantuvo durante dos décadas.

Quién es Leonardo Bertulazzi, el exintegrante de las Brigadas Rojas

Leonardo Bertulazzi nació en Verona y perteneció a las Brigadas Rojas, una organización armada de extrema izquierda que tuvo un papel central en la violencia política italiana durante las décadas de 1970 y 1980.

Tras su detención en 2024, el Ministerio de Seguridad argentino lo calificó como responsable de crímenes contra la vida de distintas víctimas y los valores democráticos.

De acuerdo con antecedentes publicados por medios argentinos, Bertulazzi ingresó al país en mayo de 2002, acompañado por una mujer y a bordo de una motocicleta. El ingreso se habría realizado por un paso fronterizo cercano a San Carlos de Bariloche.

Según una publicación de La Nación de Argentina, el italiano recorría América Latina en una motocicleta Honda 750. El viaje había comenzado en El Salvador y continuó hacia Argentina tras cruzar la cordillera de los Andes.

Por ahora, las autoridades argentinas mantienen operativos para dar con su paradero, mientras la investigación busca establecer cómo logró concretar la fuga pese a las medidas de vigilancia que tenía impuestas.