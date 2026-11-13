Qué hacer en Santiago: conoce los nuevos tenedores libres que llegaron a la capital

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar de diferentes preparaciones sin límite de consumo, durante los últimos meses, nuevos locales han llegado a la capital con opciones que van desde hamburguesas, pizzas y sushi hasta ramen, baos y mariscos ilimitados.

Estos locales cuentan con distintas modalidades de consumo y promociones de cumpleaños. A continuación, te mostramos cuatro tenedores libres que puedes encontrar en la Región Metropolitana y qué preparaciones ofrece cada uno.

Qué hacer en Santiago: nuevos tenedores libres de hamburguesas, pizzas y sushi

Rodizio Burguers

Dirección: Constitución 270, Providencia, Región Metropolitana.

Rodizio Burgers es uno de los nuevos locales que se suma a la oferta de tenedores libres en Santiago.

Cuentan con dos modalidades para disfrutar este tenedor libre, la alternativa básica incluye papas con toppings y completos. Por otra parte, el plan premium incorpora smash burgers, una fuente de cheddar, completos, pizzas, papas crujientes y postre.

Además, tiene una promoción de cumpleaños, ya que quienes celebren su día en el local pueden acceder al tenedor libre gratis si asisten con al menos dos acompañantes que paguen, además, aceptan pago con Pluxee de lunes a viernes.

Nikkei Sushi

Dirección: Pedro de Oña 88, Ñuñoa, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y te gusta la comida japonesa, Nikkei Sushi es otro de los locales que se suma a la oferta de tenedores libres en la capital. El restaurante cuenta con dos modalidades, una tradicional y otra premium, que incluye una mayor variedad de preparaciones.

El tenedor libre premium contempla rolls tradicionales, un roll fusión Nikkei, rolls sin arroz y distintas entradas. Además, incluye una bebida para acompañar la experiencia.

Qué hacer en Santiago: tenedores libres de mariscos y gastronomía asiática

Rey Camarón

Dirección: Constitución 151, Providencia, Región Metropolitana.

Si te gustan los productos del mar, Rey Camarón es una alternativa para disfrutar de un tenedor libre especializado en mariscos. Su propuesta incluye preparaciones como una bolsa de mariscos al estilo Luisiana, chupe de mariscos, empanadas de camarón queso y de pino mariscos, paila marina y ceviche de pesca blanca.

También ofrece pescado frito a lo pobre, sándwich de pescado frito y diferentes postres para finalizar la comida.

Además, cuenta con una promoción de cumpleaños en la que quien celebra puede acceder al tenedor libre gratis si asiste con dos acompañantes. También, los menores de cinco años entran gratis y quienes tienen entre cinco y once años cuentan con una tarifa especial.

Shoyu Santiago

Dirección: Constitución 270, Providencia, Región Metropolitana.

Si buscas qué hacer en Santiago y te gusta la gastronomía asiática, Shoyu Santiago es una alternativa para disfrutar de un tenedor libre con ramen, sushi y baos.

Cuentan con dos modalidades, una básica, que incluye ramen vegetariano y sushi con rellenos de pollo, kanikama y opciones vegetarianas, y una premium, que amplía la variedad de preparaciones, incorporando cinco tipos de ramen, sushi con distintos toppings, rolls sin arroz y variedades con camarón, salmón y atún. Además, ofrece cuatro tipos de baos y postres, con consumo ilimitado.

El local también tiene una promoción de cumpleaños, donde quien celebra puede comer gratis si asiste con al menos dos acompañantes adultos que paguen su entrada, en cuanto a los niños, los menores de cinco años no pagan.