Presidente de la SNA valora acuerdo con camioneros: “Llegó a tiempo para el embarque de frutas”

El presidente de la Sociedad Nacional de Agricultura (SNA), Antonio Walker, valoró el acuerdo alcanzado con los camioneros para poner fin a las movilizaciones. Advirtió no obstante sobre el impacto que tuvo la paralización en el traslado de alimentos y las exportaciones agrícolas, especialmente de cerezas, en plena temporada.



En entrevista con Radio Cooperativa, Walker dijo que el entendimiento con los camioneros “llega a tiempo para devolver la normalidad a las rutas. Resguardar el abastecimiento de alimentos en el país. Y asegurar el traslado y embarque de las frutas como cerezas y otros productos agrícolas en días decisivos para la temporada”.



“Cada ruta bloqueada afecta a toda la cadena de abastecimiento. Desde los productores hasta las familias. Y pone en riesgo miles de puestos de trabajo”, agregó el también candidato a presidente de la Confederación de la Producción y el Comercio (CPC).

La agricultura se ha visto afectada

Explicó que la agricultura se ha visto afectada “por el fenómeno de El Niño y los aranceles instalados por Estados Unidos. Así como a un aumento brutal de los costos de producción, porque se traspasó el alza del petróleo a los fletes, y también subió muchísimo el costo del mar”.



“Entonces, agregarle un pelo más a la sopa, que era el paro de los transportistas, cuando son los agricultores quienes terminan pagando la cuenta, era muy duro”, añadió.



El presidente de la SNA detalló que “por cada hora que nos demoramos en enfriar una caja de cerezas, es un día menos de venta. Habíamos contratado estos barcos Cherry Express, que tienen alto precio, para ganar cinco días en los packing y las carreteras, y con este paro los estábamos perdiendo. Por lo tanto, estaba haciendo un daño brutal”.



“Los camiones de hortalizas, frutas y verduras no podían llegar a la Vega Central, a Lo Valledor, ni tampoco a otros mercados mayoristas, porque estaba interrumpida la carretera. Entonces, en definitiva, esto afecta a todos”, finalizó.