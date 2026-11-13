Abogado de víctima tras choque de Leandro Hernández acusa que Colo Colo no se ha contactado 

Nuevos detalles surgieron recientemente en torno al estado de salud del hombre que resultó herido el pasado domingo, debido al accidente de tránsito que protagonizó el futbolista de Colo Colo, Leandro Hernandez.

Consignar que el jugador chocó con otro vehículo en la comuna de Providencia, mientras conducía en estado de ebriedad.

En ese marco, según consignó 24 Horas, Braulio Jatar Alonso, abogado de la víctima, actualizó la situación que enfrenta su representado. Y además, lanzó una acusación contra Colo Colo y el propio delantero.

“Tiene traumas en todo el cuerpo, varias costillas fracturadas, tiene una intervención pendiente del pulmón”, señaló.

Luego, relató que “a la hora en que lo visité, no había sido reclamado por ninguna autoridad de Colo Colo, conocimiento sobre su estado de salud, ni si requería alguna ayuda, ni tampoco del jugador”.

A su vez, hizo un llamado a que el club tome medidas al respecto. “Hemos visto videos de autoridades de Colo Colo hablando del resarcimiento del vehículo propiedad de un patrocinante y al propio jugador recibiendo medalla de reconocimiento”, sostuvo.

“Las autoridades de Colo Colo, que no han dictado ninguna medida disciplinaria hacia este jugador, a pesar de haber estado involucrado en un accidente con alto consumo de alcohol”, añadió.

De esta forma, el abogado remarcó que “vamos a llevar esto a las autoridades y hasta sus últimas consecuencias. He recibido llamada del abogado que representa al jugador y estamos dispuestos a conversar, pero esto pasa por la dignidad. Hasta ahora, el maltrato a la dignidad de nuestro representado nos obliga a tomar nota”.

Cabe destacar que, a raíz del accidente, Hernandez quedó con arraigo nacional, firma mensual y le suspendieron su licencia de conducir.