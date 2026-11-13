Gianella Marengo terminó en urgencias tras presentar un sangrado durante su embarazo: informó el estado de su bebé

Gianella Marengo vivió un nuevo momento de preocupación durante su embarazo, luego de presentar un sangrado que la llevó a acudir de urgencia a una clínica. La comunicadora relató lo ocurrido a través de sus redes sociales y confirmó que su bebé se encuentra bien.

El episodio ocurrió apenas un día después de un control médico de rutina. Según explicó, en esa revisión todo estaba en orden y no había motivos de preocupación, recogió La Hora.

Sin embargo, durante la mañana siguiente comenzó a experimentar un sangrado más abundante que los anteriores. Por ello, decidió buscar atención médica sin esperar.

“Yo estaba muy tranquila porque ayer tenía control de rutina y estaba todo bien, pero hoy son cosas que pasan”, comentó en un video publicado en Instagram.

El sangrado que llevó a Gianella Marengo a urgencias

La comunicadora explicó que esta vez la pérdida de sangre fue más importante que en ocasiones anteriores.

“Tuve un sangrado importante, no era uno pequeño como los anteriores”, señaló.

Aunque aseguró que no sintió pánico y que podía percibir los movimientos de su bebé, decidió acudir a un centro asistencial para recibir una evaluación.

“Yo sabía que estaba todo bien, mi guagüin se estaba moviendo, pero un sangrado merece una urgencia, merece una revisión urgente”, expresó.

Gianella Marengo confirmó que su bebé está bien

Tras ser evaluada en la clínica, Marengo recibió una noticia tranquilizadora: su bebé se encontraba en buenas condiciones.

La influencer compartió su alivio después del examen y contó que pudo observar a su guagua durante el procedimiento.

“Y gracias a Dios, mi guagüín estaba ahí en todo, abrió la boca, lo vimos, está perfecto”, relató.

De esta manera, la revisión permitió descartar, según lo que contó, problemas en el estado de su bebé.

La comunicadora explicó qué estaría provocando los sangrados

Durante su publicación, Marengo también reveló que tiene miomas y que recientemente le detectaron un pólipo en el cuello del útero.

“Yo tengo un pólipo, además de los miomas. Tengo un pólipo que me enteré ahora, en el cuello del útero”, detalló.

Según explicó, los médicos le indicaron que esta formación, ubicada cerca de la vagina, sería la responsable de los episodios de sangrado.

“Era efectivamente este pólipo que está en el cuello del útero, muy cerca a la vagina, entonces sangra de vez en cuando”, señaló.

Finalmente, la comunicadora compartió su experiencia para destacar la importancia de acudir a una evaluación médica ante cualquier sangrado durante el embarazo.