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Gobierno confirma que gasto fiscal por acuerdo con camioneros alcanzará los USD$900 millones

El subsecretario de la Segegob y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, dijo que “la información que nos entrega Hacienda es que el costo fiscal para este año va en más menos los USD$500 millones y para el próximo año serían USD$400 millones. Esa es la cifra oficial”, consignó T13.

Patricia Schüller Gamboa
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Gobierno confirma que gasto fiscal por acuerdo con camioneros alcanzará los USD$900 millones

El subsecretario de la Segegob y vocero del Ejecutivo, Gonzalo Arenas, informó este viernes que el gasto fiscal por el acuerdo con camioneros alcanzará los USD$900 millones.

Arenas sostuvo que “la información que nos entrega Hacienda es que el costo fiscal para este año va en más menos los USD$500 millones. Y para el próximo año serían USD$400 millones. Esa es la cifra oficial”, consignó T13. 

“Ahora, hacer un cálculo preciso en este tema siempre es arriesgado porque no sabemos cuánto vamos a tener que suplir para evitar la alzas. Entonces, son siempre aproximados”, agregó. 

El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, ya había adelantado la tarde del jueves, en el punto de prensa en el que confirmaron el acuerdo con los transportistas, que el costo fiscal es relevante y es “del orden de los 500 millones de dólares. No solo este año, sino que este año y el que sigue”. Pero, agregó “es un costo asumible, totalmente dentro de lo que son nuestros objetivos de consolidación fiscal”.

Es posible hacer el esfuerzo, agregó, “porque se ha sido responsable durante el año en todo orden de cosas”. 

Camioneros que siguen manifestándose

Arenas, al ser requerido por el balance del gobierno sobre la cantidad de camioneros que siguen manifestándose, declaró. “Según el último informe policial, en la mañana de hoy más de 2/3 de los camiones ya se habían retirado de la ruta. Y, por lo tanto quedaba una minoría de 1/3 en lugares muy específicos. Por ejemplo, en La Araucanía, que ya acaba de levantarse también el paro”.

Es decir, de cerca de 2.800 camiones que persistían, quedan “algo menos de 1.200 o 1.000”, consignó T13

Esperan que “durante el día las bases empiecen a conversar con sus dirigentes”

El subsecretario aseguró que desde el Ejecutivo esperan que “durante el día las bases empiecen a conversar son sus dirigentes y vean y ponderen los grandes beneficios que tiene este acuerdo”. 

“Ahora, si no ocurre y hay alguno que quiere entorpecer las vías públicas, por supuesto que se va a aplicar todo el rigor de la ley según corresponda”, advirtió. Remarcando en que “el Gobierno tiene un compromiso por resguardar el orden público y en eso no nos vamos a perder ni un segundo”. 

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
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