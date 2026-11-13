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Camioneros anuncian despeje de la Ruta 68 tras deponer movilización

Cristián Hernández, vocero de la movilización en la Ruta 68, dijo que “estamos súper tristes igual, porque tratamos de luchar hasta el final. Como transportistas, si bien es cierto, se consiguió algo, que claramente no estábamos de acuerdo. Nosotros nos quedamos después por la ciudadanía”.

Patricia Schüller Gamboa
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Camioneros anuncian despeje de la Ruta 68 tras deponer movilización

Los últimos grupos de camioneros que mantenían bloqueos en las carreteras, pese al acuerdo alcanzado con el Gobierno, terminaron por deponer la movilización y liberar las rutas de norte a sur. Entre ellos, los transportistas que permanecían en la Ruta 68 decidieron retirarse. Sumándose al despeje de distintos puntos de la Ruta 5 y otras vías del país.

“Estamos súper tristes igual, porque tratamos de luchar hasta el final. Como transportistas, si bien es cierto, se consiguió algo, que claramente no estábamos de acuerdo. Nosotros nos quedamos después por la ciudadanía”, explicó Cristián Hernández vocero de la movilización en la Ruta 68.

“Ya no sé si conviene seguir”

Sobre los motivos para bajar la movilización, comentó que “somos súper realistas, ya no sé si conviene seguir. Netamente a un tema de seguridad, porque ya no podemos bloquear una pista, porque se nos va a cursar una infracción”.

“Les pedimos disculpas a la ciudadanía, pero ya no daba más, es insostenible. Había gente que no llegaba a su casa hace cinco días”, agregó el vocero. Estima que el retiro de vehículos y limpieza se extenderá por algunas horas.

En la Ruta 5 Sur el tránsito fue despejado entre el puente Maipo y Lo Herrera

Los bloqueos de camioneros comenzaron a terminar también en otras carreteras. En la Ruta 5 Sur, el tránsito fue despejado entre el puente Maipo y Lo Herrera, en San Bernardo. Mientras que en el tramo entre Biobío y Los Lagos gran parte de los transportistas abandonó la carretera. También se reportó circulación expedita en la Ruta del Maipo y en sectores de las regiones del Maule y Ñuble.

En el norte, quedaron habilitados los accesos al puerto de Iquique, la Ruta 5 Norte y la Ruta 26 en Antofagasta, aunque se mantenía un corte en la Ruta 1, a la altura del kilómetro 30. En tanto, en la Región del Biobío se depuso la movilización en cuatro puntos del Gran Concepción, mientras los camioneros comenzaron a retirar los vehículos e instalaciones utilizadas durante la protesta.

En La Araucanía, la Asociación de Dueños de Camiones Temuco-Cautín también puso fin a una movilización que se prolongó por tres días y medio, tras conversaciones con autoridades regionales. Carabineros quedó a cargo de coordinar la salida de los camiones estacionados en las bermas.

Source Texto: Aton/Foto: Aton
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Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

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