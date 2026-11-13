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Qué hacer en Concepción: ruta por los restaurantes de comida árabe y turca en la ciudad

La gastronomía de Medio Oriente también tiene un espacio en Concepción, con restaurantes que juntan los sabores tradicionales y ofrecen distintas alternativas para quienes buscan probar algo diferente.

Natalia Hess
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Qué hacer en Concepción: ruta por los restaurantes de comida árabe y turca en la ciudad

Si buscas qué hacer en Concepción, la gastronomía internacional es una alternativa para descubrir restaurantes especializados en comida árabe y turca, donde es posible encontrar desde shawarmas y kebab hasta falafel, verduras rellenas y platos tradicionales para compartir.

En esta ruta reunimos cinco locales que ofrecen distintas especialidades de estas cocinas, con alternativas que incluyen preparaciones de pollo, vacuno y opciones vegetarianas y veganas.

Qué hacer en Concepción: restaurantes de shawarmas, kebab y fajitas

Döner Kebab

Dirección: Anibal Pinto 675, Loc 9, Concepción, BioBío.

Döner Kebab es una alternativa para disfrutar de shawarmas, fajitas y platos con distintos acompañamientos.

Entre sus opciones está el shawarma tradicional, disponible en fajita o sándwich, con lechuga, tomate y salsa árabe. También ofrece falafel de lentejas, garbanzos o verduras, acompañado de salsa árabe.

En su menú destacan preparaciones como el Box Kebab, que permite elegir entre arroz turco, papas fritas o ensalada como base. Además, cuenta con el shawarma al plato, disponible con carne de vacuno o pollo, acompañado de papas fritas, arroz turco, ensalada y salsa árabe. Otra alternativa es el Multi Tabak, que combina carne de vacuno y pollo, falafel, fritos de vegetales, papas fritas, arroz turco y ensaladas.

Sultan Al Shawarma  

Dirección: Barros Arana 244, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres conocer más sobre la gastronomía árabe, Sultan Al Shawarma ofrece distintas preparaciones con pollo al cardamomo, carne de vacuno, falafel y hummus tahini.

Entre sus alternativas para compartir está el Plato Sultán, disponible para dos o tres personas. Incluye piezas de shawarma de pollo y kawarma de vacuno, ensalada surtida, salsa casera de ajo, hummus tahini, papas fritas y falafel.

También cuenta con platos individuales, como el arroz árabe con shawarma o kawarma, y preparaciones de hummus tahini acompañadas de carne, pollo o falafel. Su menú incluye además fajitas de distintos rellenos, entre ellas opciones de shawarma, kawarma, mixtas y versiones veganas con croquetas de garbanzo.

Qué hacer en Concepción: restaurantes de comida árabe tradicional y platos para compartir

Colacho

Dirección: Av. Chacabuco 243, Concepción, BioBío.

Su menú reúne especialidades como verduras rellenas, hojas de parra, repollos, papas, morrones y zapallos, además de distintas preparaciones a base de carne y trigo.

Entre sus opciones destaca la tabla mixta, que combina varias de estas especialidades y se acompaña con salsa labban, elaborada a base de yogur. También cuentan con kubbe crudo y frito, falafel de garbanzos y sfijas, conocidas como empanaditas árabes.

Otra de sus alternativas es la tabla árabe, que reúne kabac, mini malaya, repollos, hojas de parra, falafel, kubbe crudo y papas, acompañados de una trilogía de salsas.

Siriana

Dirección: Orompello 472, Concepción, BioBío.

Siriana es otro de los lugares que puedes incluir en tu recorrido de qué hacer en Concepción si buscas probar comida árabe. Su menú ofrece una variedad de preparaciones que incluyen sándwiches en pan árabe, platos individuales y alternativas para compartir.

Entre sus especialidades se encuentran los shawarmas de pollo y carne, kebab de vacuno, msajan y toshka. También destacan sus distintas versiones de falafel, que se sirven en pan árabe junto a ingredientes como lechuga, tomate, pepinillo árabe, hummus y salsas.

Además, el restaurante cuenta con opciones vegetarianas y veganas, como hojas de parra rellenas de arroz y verduras, ensalada de ful, hummus, mhamara y un plato vegano que incluye falafel, verduras, pan árabe y hummus.

Khalil

Dirección: Victoria 6, San Pedro de la Paz, Concepción, BioBío.

Su propuesta incluye una variedad de rellenos, platos para compartir y especialidades elaboradas con carne, arroz, trigo y distintas especias.

Entre sus preparaciones destaca el mixto tradicional, que reúne hojas de parra, repollos, papas, ajíes, cebollas, pimentones y otras verduras rellenas. También ofrecen kubbe crudo y frito, bolitas elaboradas con carne molida, trigo árabe y especias, además de hojas de parra rellenas con arroz, carne y condimentos.

Otra de sus especialidades es el kabbab a la plancha, que consiste en brochetas de carne molida con perejil, cebolla picada y especias. Esta preparación se acompaña con pasta de ají verde y hummus.

Source Texto: La Nación / Foto: Doner Kebab
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