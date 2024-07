Interior aclaró proceso de expulsión de extranjeros tras incidente en Barrio Franklin

El Gobierno, a través de la Subsecretaría del Interior, aclaró el proceso de expulsión de los ciudadanos extranjeros que participaron en una agresión a funcionarios policiales en medio de una fiscalización en el Barrio Franklin.



Esto, por cuanto según una primera versión, luego de no acogerse la prisión preventiva de los dos colombianos, se les informó de su expulsión, pero hasta el momento no han sido encontrados en los domicilios que informaron al tribunal, en las comunas de Estación Central y Maipú.



Mediante un comunicado, dicha Subsecretaría declaró que “se usó la facultad legal que recae en el organismo y se ordenó la salida del país de ambos sujetos por razones de seguridad, los que no pueden volver a ingresar en un lapso de 10 años”.



“Las notificaciones de las resoluciones fueron realizadas de manera presencial por la Policía de Investigaciones los días 23 y 24 de julio. Sin embargo, como establece la ley, estas expulsiones solo se pueden ejecutar una vez concluido el proceso judicial de los imputados”, agrega.



“Desde el Gobierno tenemos la firme convicción que, en casos como este, las expulsiones deben ejecutarse de manera inmediata. Por lo anterior, como es de conocimiento público, desde la Subsecretaría del Interior se presentó con fecha 13 de mayo de 2024 un proyecto de ley que permite la expulsión inmediata con la autorización previa del juez”, complementa el comunicado.



El texto también explica que el Ministerio del Interior es querellante en este caso y que al momento de la formalización de los imputados el pasado lunes, se solicitó la prisión preventiva, la que no fue otorgada por el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, decretándose arresto nocturno, arraigo nacional y 80 días para realizar la investigación.



“Por considerar a los imputados un peligro para la seguridad de la sociedad, el ministerio apeló con el objeto de lograr la prisión preventiva, por lo que se revisará nuevamente las medidas cautelares que pesan sobre los imputados”, cierra la comunicación.



LOS HECHOS



El pasado 18 de julio, funcionarios de Carabineros fueron agredidos mientras realizaban controles de rutina en el Barrio Franklin, en la comuna de Santiago, Región Metropolitana.



Los hechos ocurrieron en calle Placer y comenzaron cuando una persona de nacionalidad colombiana se rehusó a un control de identidad.



De acuerdo a lo informado por la institución policial, a las 15.40 horas de ese día carabineros de servicio motorizado fiscalizaron a un sujeto de nacionalidad colombiana, el que se ofuscó ante el control y comenzó a agredir a los funcionarios policiales para intentar escapar.



En ese momento llegó en su auxilio un grupo de 10 individuos a increpar y golpear a los funcionarios, quienes lograron reducir a uno de ellos, sumando con eso a dos detenidos en total, acusados de maltrato de obra a carabineros de servicio y amenazas de muerte.



En paralelo, y a pocos metros del lugar, se fiscalizó a un segundo sujeto que estaba bajo la influencia del alcohol, quien se negó a identificarse y atacó con un golpe a uno de los carabineros, identificado como Diego Vera González, por lo que fue detenido, también por maltrato de obra a carabineros de servicio.



Momentos después, se detuvo a un tercer implicado en la agresión. Dos de los detenidos de nacionalidad colombiana ingresaron a Chile de manera irregular.



Al día siguiente del incidente, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve, anunció que el Gobierno decidió la expulsión de ambos ciudadanos colombianos.