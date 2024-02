ISP revela que este es el verano con mayor circulación viral en al menos 13 años

La circulación a nivel mundial del Covid-19 generó que muchos otros virus disminuyeran su acción o desaparecieran del mapa producto del uso obligatorio de mascarillas mientras la pandemia estuvo activa.



De acuerdo a lo que publica este miércoles La Tercera, sin embargo, en 2022 y 2023 los virus respiratorios reaparecieron y durante los meses más fríos del año volvieron a circular enfermedades como la influenza y el virus sincicial. Los centros asistenciales colapsaron e, incluso, en ambas oportunidades las vacaciones escolares de invierno se adelantaron para hacerle frente a la situación.



El citado medio da a conocer un informe del Instituto de Salud Pública (ISP) que da cuenta que “en las cinco semanas epidemiológicas que se han analizado en el año se han registrado 3.462 casos de virus respiratorios, lo que configura un aumento del 150,14% respecto del año anterior, cuando para el mismo periodo se contabilizaban 1.384 contagios entre todos los tipos de enfermedades”.



Pero ese aumento de 2023 a 2024, agrega La Tercera, no es el único. “La del presente verano es la cifra más alta de los datos públicos del ISP, que datan desde 2011. Y es que en 13 años los casos registrados apenas fluctúan entre los 12 y 1.402 casos”.



“Peor aún: nunca en todo ese tiempo habían sobrepasado los 1.500 en las cinco primeras semanas epidemiológicas y en el mismo periodo de 2024, como se ha dicho, rozaron los 3.500, cifra que podría ser mayor, toda vez que no todos los enfermos logran ser pesquisados”.



Según La Tercera, de la última semana analizada -la quinta epidemiológica- el virus más pesquisado fue el Covid-19, con 330 casos (51,8%), también se registraron 90 contagios de rinovirus (14,1%), 85 de adenovirus (13,3%), 57 de influenza A (8,9%), 38 de parainfluenza (6,0%) y 21 de otros virus respiratorios (3,3%).



En ese contexto, Pedro Astudillo, médico broncopulmonar de la Clínica Indisa, comenta que en su institución sí han registrado un alza de diversas patologías respiratorias, pero en su mayoría ambulatoria, con cuadros leves.



“Si uno compara este verano con el de años anteriores, hay más virus respiratorios. De todas maneras, el nivel de contagios no presiona en nada el sistema de salud, pues es una cantidad pequeña en comparación con otras épocas del año”, afirmó el especialista.