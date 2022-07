Jackson encabezó el lanzamiento del plan piloto “Gas de Chile” en Chiguayante

El titular de la Segpres, Giorgio Jackson, encabezó este viernes en Chiguayante, Región del Biobío, la ceremonia de lanzamiento del plan piloto “Gas de Chile”, en la que ENAP venderá cilindros de gas licuado a los consumidores de manera directa a un precio más barato.



El ministro manifestó, en el acto realizado en el Parque Ribera Biobío de dicha comuna, que “hemos podido tener este primer piloto que esperamos expandirlo con mucha fuerza en los próximos años y esto también demuestra que cuando se quiere se puede”.



Afirmó que “cuando hay abuso, dentro del sector, en este caso concentrado, como en la industria del gas licuado, el Estado también puede ingresar como un actor que permita llevar bienestar a la población y empujar los precios a la baja”.



El secretario de Estado afirmó que el Gobierno se comprometió con esta iniciativa “porque no tenemos miedo a las represalias que puedan haber desde los sectores, en este caso, de un sector empresarial que está profundamente concentrado. El gobierno y el Estado, a través de sus empresas públicas, no pueden dejar que esto ocurra sin que tomemos una posición”.



“Hoy día tenemos estos primeros cilindros de gas a precio justo y es porque, para nosotros como gobierno, es una necesidad el, no solamente como lo decía el alcalde, que los municipios de los pocos recursos que tienen que manejar tengan que hacer compras mayoristas para tener vales y poder entregárselo a los vecinos, porque solamente hay algunos vales, sino que nosotros queremos que el precio baje para todos, no solamente para los que alcanzan el vale”, agregó.



Añadió que “este es el inicio de un cambio estructural, aunque sea inicialmente un programa piloto, porque lo que va a permitir es tener, no solamente una reducción del 40% del costo, sino que además lo que va a permitir es que una vez que esto se expanda y logre llegar a distintos rincones, las empresas que participan de este mercado tan concentrado se vean forzadas a bajar sus precios”.



Además de Chiguayante, este plan, en su primera etapa, busca centrar la comercialización del gas hacia las viviendas más vulnerables de San Fernando y Quintero, en base a un registro del Ministerio de Energía y municipios, y en función del Registro Social del Ministerio de Desarrollo Social.