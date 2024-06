Jacqueline van Rysselberghe renunció al SML tras cuestionado peritaje

Jacqueline van Rysselberghe, exsenadora y psiquiatra, renunció este jueves al Servicio Médico Legal (SML) luego que el ministro en visita, Carlos Aldana, desechara su pericia en una causa de Derechos Humanos.

Aldana ordenó al SML de Santiago designar a la brevedad a un nuevo perito psiquiátrico para que examine al condenado José Jacinto Otárola Sanhueza, quien cumple pena de cárcel en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Biobío en la causa conocida como Episodio Laja-San Rosendo.

En la resolución conocida este martes, el ministro en visita acogió “la tacha” deducida por los querellantes en contra de la perito que examinó al condenado, la doctora Jacqueline van Rysselberghe por lo que, consecuencialmente, “le restó toda validez jurídica al informe que evacuó la profesional”, informó el Poder Judicial.

Van Rysselberghe, en diálogo con Radio Biobío, aseveró que “nunca me imaginé que se iba a generar toda esta polémica y esta situación que me parece que no tiene ningún sentido, por lo tanto, ayer conversé telefónicamente con el director regional del SML, le planteé mi posición y mañana voy a hacerlo formalmente“.

“No tengo ninguna razón para inhabilitarme, no tengo ningún familiar ni cercano que haya estado ni siquiera que sea militar ni carabinero. A la persona que le hice el peritaje tampoco la conocía, nunca había sido paciente mío, por lo tanto no tengo ninguna inhabilidad”, subrayó, recogió T13.

La exsenadora acusó que “pareciera que solo la gente que es de izquierda podría hacer peritajes psiquiátricos. A mí me parece que en un gobierno que se dice inclusivo es una discriminación, casi me dan ganas de acudir a la ley Zamudio“.