Senador Castro apunta a “desorden” en el Minsal por proceso de vacunación

El senador y miembro de la Comisión de Salud, Juan Luis Castro (PS), abordó el informe de Contralaría que establece que se administraron 91 lotes de vacunas registradas después de su fecha de vencimiento.



En conversación con Radio Infinita, Castro dijo que le “parece delicado porque es aplicarle a la gente vacunas que no corresponden” y calificó la situación al interior del Minsal como “un desorden”.



“Tenemos un desorden del proceso de vacunación, que obviamente genera alarmas sobre todo en esta época que estamos al borde de empezar las tempestades de virus respiratorios (…) tenemos un porcentaje de la población aún no vacunada y genera pérdida de confianza en la autoridad”, recalcó el parlamentario.



Desde el Minsal han señalado que el error en las cifras fue por un problema de registro y no de administración. Al respecto, el senador manifestó que “no me satisface la versión de que es un simple error de digitación. No me cuadra”.



“Como se genera por primera vez una discusión de este tipo, es pertinente que exista mucha claridad y exactitud de lo que va a decir la autoridad de cómo se manejó este proceso que va desde la importación, luego almacenamiento, distribución, llegada a los puntos de inoculación y registro”, añadió.



Castro descartó sumarse a la solicitud de la oposición para que la subsecretaria Andrea Albagli presente su renuncia. “Prefiero esperar, la oposición tiene sus propios voceros que piden renuncias para arriba y abajo, pero es cosa de ello. Prefiero la verdad primero y después la responsabilidad”, aseveró.