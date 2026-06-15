Home Internacional "trump anuncia acuerdo con irán y fin del bloqueo estadounidense e..."

Trump anuncia acuerdo con Irán y fin del bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz

“El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!”, indicó Trump en un mensaje publicado en redes sociales. “Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz y, simultáneamente por la presente autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos”, añadió en referencia al cierre perimetral de Ormuz. Este fue impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Trump anuncia acuerdo con Irán y fin del bloqueo estadounidense en el estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este domingo un acuerdo con Irán por el que se levanta de inmediato el bloqueo del estrecho de Ormuz instaurado por las fuerzas militares estadounidenses.

“El Acuerdo con la República Islámica de Irán está ya finalizado. ¡Felicidades a todos!”, indicó Trump en un mensaje publicado en redes sociales.

“Por la presente autorizo la total apertura sin peajes del estrecho de Ormuz. Y, simultáneamente por la presente, autorizo el levantamiento inmediato del bloqueo naval de Estados Unidos”, añadió en referencia al cierre perimetral de Ormuz. Este fue impuesto por la Armada estadounidense en respuesta al cierre del paso por parte de Irán.

Emplazó a los “buques del mundo” a “encender motores”

Trump emplazó a los “buques del mundo” a “encender motores”. “¡Que fluya el petróleo!”, indicó el mandatario estadounidense, que por el momento no ha dado más detalles sobre el acuerdo.

El primero en anunciar el acuerdo fue el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, con lo que ha denominado como un Acuerdo de Paz. “Las dos partes han declarado el fin inmediato y permanente de las operaciones militares en todos los frentes, incluido Líbano”, explicó Sharif en un mensaje publicado en redes sociales.

La ceremonia oficial de firma del acuerdo será el viernes 19 de junio en Suiza, añadió Sharif. Aprovechó para expresar su agradecimiento a Estados Unidos y a Irán “por su compromiso para lograr una solución diplomática al conflicto”.

“También queremos poner en valor a nuestros hermanos en la mediación”, añadió Sharif, que se refiere así a Qatar “por su apoyo para lograr este acuerdo”, a Arabia Saudí por su “liderazgo visionario” y a Turquía “por sus inmensas contribuciones”.

Ahora los mediadores propiciarán una serie de reuniones que se celebrarán esta misma semana, según Sharif. “Estos contactos de preimplementación sentarán las bases para las conversaciones técnicas y la ceremonia oficial de firma”, ha explicado.

Pakistán anuncia un “texto definitivo” de acuerdo de paz entre EEUU e Irán
Source Texto: Aton/Europa Press/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Brasil y Marruecos repartieron puntos en un partidazo ...

En su debut en la Copa del Mundo, la Verdeamarela igualó 1-1 con un correcto cuadro africano, que por varios pasajes del encuentro complicó a los dirigidos por Carlo Ancelotti.

Leer mas
Internacional
Pakistán anuncia un “texto definitivo” de ...

“En medio de los intensos esfuerzos de mediación que está llevando a cabo Pakistán, somos plenamente conscientes de la incesante campaña de desinformación que están llevando a cabo quienes desean sabotear el acuerdo de paz”, indicó el primer ministro de Pakistán, Shehbaz Sharif, en sus redes sociales. En las que hizo eco de las palabras del ministro de Exteriores iraní, Abbas Araqchi, al afirmar que “la paz nunca ha estado tan cerca como ahora”.

Leer mas
Nacional
Corte de Apelaciones revocó prisión preventiva de Ánge...

Se espera que durante las próximas horas la exministra de la Corte Suprema abandone la cárcel femenina de San Joaquín, donde se encuentra desde el 30 enero pasado. Esto tras ser formalizada por los delitos de cohecho y lavado de activos en la trama bielorrusa.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/