Home Triunfo "vozinha llegó a chile para sumarse a colo colo: tuvo masivo recib..."

Vozinha llegó a Chile para sumarse a Colo Colo: Tuvo masivo recibimiento en el aeropuerto 

El portero caboverdiano, figura de su equipo en la Copa del Mundo, fue recibido por una multitud de hinchas del Cacique, quienes lo ovacionaron por su llegada a los albos.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Vozinha llegó a Chile para sumarse a Colo Colo: Tuvo masivo recibimiento en el aeropuerto 

Se acabó la espera. Tras varios días de incertidumbre y postergaciones, el portero de Cabo Verde, Vozinha, finalmente aterrizó la noche de este domingo en Chile para sellar su incorporación a Colo Colo.  

El guardameta, de 40 años, que generó sensación por su actuación en el Mundial 2026, fue recibido en el Aeropuerto de Santiago por una multitud de hinchas albos, quienes estuvieron aguardando por horas.

Asimismo, también fue recibido por parte del staff del Cacique, liderado por el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón. 

Antes de abandonar el aeropuerto en un vehículo, el jugador tuvo breves palabras para la prensa. “Muy contento por estar aquí, por la recepción de los hinchas, muy feliz”, dijo, según consignó Emol.

Según trascendió, la agenda de Vozinha continuará este lunes 3 de agosto. A las 07:00 horas de la mañana, el portero se someterá a los exámenes médicos de rigor en la clínica MEDS.

Luego, de acuerdo a lo previsto, el martes 4 de agosto tendrá su primer entrenamiento junto al resto del plantel, a partir de las 09:30 horas. 

Y ese mismo día, a las 12:30 horas, estaría programada su presentación oficial en la sala de prensa del Estadio Monumental.

Imágenes de la llegada de Vozinha:

Source Texto: La Nación/Foto: Aton
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Triunfo
Fernando Gago: “No hay que hacerse el pavo con lo que ...

El técnico de Universidad de Chile no eludió los problemas que salpican al cuadro azul con el caso Sartor, pero afirmó que su foco está en lo deportivo. Además, se refirió al mercado de pases del club.

Leer mas
Triunfo
Marcelo Díaz respondió a las críticas por su antigua d...

El capitán de Universidad de Chile reafirmó sus dichos en torno al exmandamás del cuadro estudiantil, pero aclaró que se ciñe únicamente a lo deportivo. Además, valoró el respaldo que recibió este jueves de la presidenta de Azul Azul, Cecilia Pérez.

Leer mas
Nacional
Exsubsecretario de Hacienda: nuevo examen de drogas ar...

Juan Pablo Rodríguez conversó en exclusiva con 24Horas luego de ser notificado que dio negativo de un examen de pelo realizado en un laboratorio. Tras su renuncia el pasado 23 de julio, el exfuncionario de Gobierno había sido notificado de un doble positivo por parte del laboratorio que trabaja con La Moneda. La autoridad insistió en su inocencia y criticó a Corthorn Health.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
5
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/