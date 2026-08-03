Vozinha llegó a Chile para sumarse a Colo Colo: Tuvo masivo recibimiento en el aeropuerto 

Se acabó la espera. Tras varios días de incertidumbre y postergaciones, el portero de Cabo Verde, Vozinha, finalmente aterrizó la noche de este domingo en Chile para sellar su incorporación a Colo Colo.

El guardameta, de 40 años, que generó sensación por su actuación en el Mundial 2026, fue recibido en el Aeropuerto de Santiago por una multitud de hinchas albos, quienes estuvieron aguardando por horas.

Asimismo, también fue recibido por parte del staff del Cacique, liderado por el gerente deportivo de Blanco y Negro, Daniel Morón.

Antes de abandonar el aeropuerto en un vehículo, el jugador tuvo breves palabras para la prensa. “Muy contento por estar aquí, por la recepción de los hinchas, muy feliz”, dijo, según consignó Emol.

Según trascendió, la agenda de Vozinha continuará este lunes 3 de agosto. A las 07:00 horas de la mañana, el portero se someterá a los exámenes médicos de rigor en la clínica MEDS.

Luego, de acuerdo a lo previsto, el martes 4 de agosto tendrá su primer entrenamiento junto al resto del plantel, a partir de las 09:30 horas.

Y ese mismo día, a las 12:30 horas, estaría programada su presentación oficial en la sala de prensa del Estadio Monumental.

Imágenes de la llegada de Vozinha:

Vozinha ya está en Chile 🇨🇱



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Vozinha is already in Chile 🇨🇱



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A Vozinha já está no Chile 🇨🇱 pic.twitter.com/xKOM2xwcKc — Colo-Colo (@ColoColo) August 3, 2026

🤩🧤🇨🇻 LOCURA TOTAL EN EL AEROPUERTO



Así fue la primera aparición de Vozinha en Chile, tras aterrizar en Santiago para sumarse próximamente a la disciplina de #ColoColo.



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