Profesores advierten que “si mañana no hay respuestas la siguiente fase será una movilización extendida y paro indefinido”

Desde el Colegio de Profesores aseguraron este jueves que el paro de 24 horas convocado en esta jornada tuvo una masiva adherencia y multitudinarias marchas a nivel nacional. La movilización fue en advertencia –indicaron- a la “lenta tramitación de la Agenda Corta por parte del Ministerio de Educación”.

El líder del gremio docente, Mario Aguilar, destacó la alta adherencia a la paralización la que bordeó el 85% a nivel nacional y las masivas marchas, lo que a su juicio demuestra la unidad y fuerza del profesorado. “En Santiago fuimos 40 mil docentes que marchamos por la Alameda, copando cuadras y cuadras de la principal arteria capitalina y lo mismo pasó en las comunas del resto del país”, sostuvo.

Aguilar en su discurso ante la multitud reunida en el sector de Plaza Los Héroes, adelantó que este viernes tienen reunión con el ministro de Educación, Nicolás Cataldo, a quien le envió un mensaje: “Son seis puntos señor ministro, mañana tenemos reunión, aquí está la muestra que profesoras y profesores estamos cansados, no queremos más mesas que no llegan a nada, queremos soluciones efectivas, concretas y respuestas en cada uno de los puntos que hemos planteado, y si no hay respuestas, señor ministro, entonces la siguiente fase será una movilización extendida y una paralización indefinida”.

Durante su discurso, detalló cada uno de los puntos de la denominada Agenda Corta como es “la necesidad de la Ley de Titularidad, reponer los derechos adquiridos de los Avanzados, Expertos 1 y 2; transparencia en la corrección de portafolios y en los criterios de objeción en la evaluación docente, financiamiento basal para la educación pública, traspasos a los Slep’s sin deudas y permitir el traslado entre ellos, terminar con la carga administrativa, no hacer reemplazos durante las horas no lectivas, políticas efectivas de apoyo a la salud mental y contra las agresiones a docentes, reconocimiento real al profesor/a Jefe, calendario escolar ajustado a cada territorio y día del docente libre sin recuperación, entre otros”.