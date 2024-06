Jaime Vadell defendió a Cristián Campos tras acusaciones de abuso: “Lo creo completamente inocente”

El actor nacional Jaime Vadell entregó su postura frente a la acusación de abuso sexual que pesa contra su colega Cristián Campos, la cual fue interpuesta por la Fundación para la Confianza debido a supuestos abusos contra Raffaella di Girolamo, hija de su exesposa, Claudia di Girolamo.

El actor de 88 años, quien anteriormente ha compartido el escenario profesional junto a Campos, expresó su apoyo en el programa “Todo Va a Estar Bien” de Vía X, conducido por Eduardo de la Iglesia.

“Mira, lo conozco hace tantos años y nunca lo he visto que haga chuecuras y este tipo de cosas. No creo. No creo nomás, poh. Otros creen. Yo, no. Lo creo completamente inocente”, comenzó diciendo el histórico intérprete, quien fue uno de los primeros en mostrar su apoyo contra Campos.

“Condenar a una persona antes de que se investigue nada… es una cuestión que no puede ser. Además, es una cosa que ocurrió hace 150 años… es todo muy raro”, agregó Vadell.

“¿Has podido hablar con él? ¿Cómo está él?”, le consultó de la Iglesia.

“Bien. Está muy bien”, respondió, aunque confesó que “lo han reventado”.

“Lo han echado de todas partes, es una cosa que no hay derecho”, acotó.

“¿Se puede regresar de ahí?”, le preguntó el conductor del espacio. “Ojalá, porque… Esta entero porque tiene la seguridad de su inocencia, pero de todas maneras te duele mucho que te rechacen, que te echen”, apuntó Vadell.