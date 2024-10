Jennifer Lopez rompe el silencio sobre su divorcio con Ben Affleck: “Estas cosas no me van a matar”

La cantante estadounidense, Jennifer Lopez, habló por primera vez sobre su estado sentimental, luego de haber solicitado el divorcio a Ben Affleck el pasado mes de agosto, tras dos años de matrimonio.

En una entrevista con Nikki Glaser para el medio Interview Magazine, la artista, sin nombrar al actor, se sinceró en torno a lo que le ha tocado enfrentar en el último tiempo.

“Tienes que estar sana. Tienes que estar completa, si quieres algo más completo. Tienes que ser bueno por ti misma. Pensé que había aprendido eso, pero no fue así. Y luego, este verano, tuve que decir: ‘Necesito irme y estar sola. Quiero demostrarme a mí misma que puedo hacerlo’”, señaló la intérprete de “Let’s Get Loud”, según consignó Radio Biobío.

A la vez, admitió que ha atravesado momentos bastantes complejos en las últimas semanas, señalando que “es jodidamente difícil. Me siento sola, extraña, asustada. Me siento triste, me siento desesperada”.

“Pero cuando te sientes en esos sentimientos y dices: ‘Estas cosas no me van a matar’, es como si, en realidad, fuera capaz de sentir alegría y felicidad por mí misma”, añadió.

Por su parte, remarcó que no se arrepiente de lo que ha vivido en el plano familiar. “Ni un segundo. Eso no significa que no me haya dejado fuera de combate para siempre, porque casi lo hizo. Pero ahora, al otro lado de la situación, pienso: ‘Dios, eso es exactamente lo que necesitaba’”, planteó.

“Estar en una relación no me define. No puedo buscar la felicidad en otras personas. Tengo que tener la felicidad dentro de mí. Solía decir que era una persona feliz, pero seguía buscando algo que alguien más pudiera llenar, y simplemente pensaba: ‘No, en realidad soy buena’”, sentenció.