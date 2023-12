Jordan 23 contesta a su tío y exmanager ante duras acusaciones: “Tuve que echarlo por doméstico”

En una gran polémica se ha visto envuelto en las últimas horas el famoso cantante urbano, Jordan 23, que este jueves, decidió responder duramente a una grave acusación que realizó su tío y exmanager, Marco Freddy Carrasco.

“Me retiro con la frente bien en alto y dejo a la ficha del maleanteo. Agradecido que le di todo desde el minuto cero, pagué video y lo hice famoso. El cual nunca reconoció que fui yo, su tío Markito quien dio todo por él”, escribió Carrasco en una historia de Instagram.

En la misma línea, manifestó que “dejen de seguir al pedófilo que le sacaba fotos a sus propios hermanos sin ropa. Por esto tiene causa y su madre, que lo dejó tirado a los 3 años, le está tapando todo porque ahora tiene plata”.

De esta forma, y luego de que su tío publicara una serie de historias, el artista decidió contestar a la polémica denuncia, mediante la misma red social.

“Quiero que todos sepan que al Markito (mi ex manager), tuve que echarlo por doméstico. Me robó cualquier millones cuando me fui para España y está haciéndose el hue… por no querer pegar, por eso está haciendo toda esta escena”, comentó.

Asimismo, respecto al tema de la pedofilia, el intérprete expresó que “me tirai´ la hue… de mis hermanos sabiendo la fábrica de caso que me hicieron para dejarme en cana y no pudieron”.

Por otra parte, además de asegurar que esa denuncia fue un montaje, sostuvo que “acuérdate de pagar la pensión también, papito corazón (…) que en breve, te funa tu hija mayor por dejarla tirá. Ni un pan le tiraste”.