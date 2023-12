José Antonio Kast: “Fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos”

El líder del Partido Republicano, José Antonio Kast, reconoció la derrota de la propuesta constitucional que fue elaborada con la mayoría de los consejeros de su partido. “Podemos estar triste, pero estamos contentos porque hicimos la pega”, dijo.



En su discurso en la sede partidaria señaló que “esta noche una gran mayoría de chilenos ha rechazado la propuesta constitucional que nosotros propusimos desde el Consejo Constitucional y reconocemos esa derrota con mucha claridad y también con mucha humildad”.



Añadió que el triunfo del “En contra” se debe a “múltiples razones que debemos analizar en las semanas que vienen. Fracasamos en el esfuerzo por convencer a los chilenos que esta era una mejor Constitución que la vigente y que era el camino más seguro para terminar con la incertidumbre política, económica, social y cerrar el proceso constitucional”.



También enfatizó que “no hay nada que celebrar. No solo nosotros no podemos celebrar sino que el Gobierno ni la izquierda tampoco pueden celebrar porque el daño que ha sufrido Chile en los últimos cuatro años es gigantesco que costará muchas décadas repararlo”.



“Mi esperanza es que hoy se cierre una etapa triste de nuestra historia que comenzó con un estallido delictual que desestabilizó nuestra institucionalidad y nuestra convivencia y que termina esta noche con una masiva y contundente manifestación democrática que cierra este ciclo de discusión constitucional”, añadió Kast.



Finalmente, consideró que “el resultado no es significativo para millones de chilenos porque la Constitución no les va a cambiar sus vidas de un día para otro ni va a resolver las urgencias que tienen”.