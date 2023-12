Joven que asesinó a su madre por obligarla a fingir enfermedades sale de prisión en EEUU

En el año 2015, el caso de Gypsy Rose Blanchard causó impacto a nivel internacional, tras asesinar a su madre con ayuda de su novio en EEUU, ya que la mujer la obligaba a fingir diferentes enfermedades. Sin embargo, luego de permanecer 7 años en prisión, la joven salió en libertad recientemente.

Según consignó la BBC, Gypsy fue liberada del Centro Correccional de Chillicothe en Missouri, a raíz de un fallo donde se le otorgó libertad condicional, pese a ser condenada en 2016 a 10 años de cárcel.

Por su parte, Clauddine “Dee Dee” Blanchard, madre de la joven y quien padecía el síndrome de Munchausen, convenció por años a decenas de doctores y personas de que su hija tenía leucemia, asma y epilepsia.

Además, debido a esta situación, la joven fue sometida a distintos tratamientos que la mantuvieron con un tubo de oxígeno y por más de 20 años en una silla de ruedas, de acuerdo a lo informado por 24 Horas.

En el momento que Gypsy fue consciente de estos maltratos, y tras conocer a su novio Nicolás Godejohn, ambos planearon el crimen de “Dee Dee”, que falleció después de que el sujeto, quien fue sentenciado a cadena perpetua, la apuñalara con un cuchillo hasta la muerte.

Asimismo, en una entrevista con la revista People, y antes de salir de la cárcel, la joven de actualmente 32 años manifestó sobre la muerte de su madre que “nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días… ella no se merecía eso”.

Cabe destacar que la historia de Gypsy inspiró a la serie de Hulu, “The Act” (2019), producción en la que se relata el caso.