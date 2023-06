Juicio oral contra general (r) Fuente-Alba fue postergado para el 22 de junio

Para el 22 de junio fue reprogramado el juicio oral contra el excomandante en jefe del Ejército, general (r) Juan Miguel Fuente-Alba, y su esposa, Ana María Pinochet, por presuntamente cometer lavado de activos entre 2010 y 2016.



El juicio debía iniciarse este viernes, pero el Cuarto Tribunal Oral Penal de Santiago tomó la determinación de postergarlo debido a que una de las juezas estaba en otra audiencia.



La Fiscalía Centro Norte está pidiendo 15 años y 10 años de cárcel para Fuente-Alba y su pareja, respectivamente.



El fiscal José Morales formalizó al militar (r) luego de que la ministra en visita Romy Rutherford lo procesara por malversación de caudales públicos por $3.500 millones, que habría destinado para fines personales, como la compra de automóviles de lujo, pagos de créditos no hipotecarios y tarjetas bancarias, entre otros. De acuerdo a la indagatoria, la pareja aumentó su patrimonio en más de 280% en siete años.



Se estima que el juicio se extienda por al menos por 90 días. Fuente-Alba y su cónyuge deberán concurrir de manera presencial a las audiencias.



También declararán en calidad de testigos altos oficiales del Ejército, también involucrados en el caso de corrupción dentro de la institución castrense conocido como “Milicogate”, originado en el uso irregular de los gastos reservados.



Entre estos, se encuentra el exdirector de finanzas del Ejército, el general en retiro Jozo Santic, condenado en una de las aristas del caso, y el ex jefe de finanzas de la Comandancia en Jefe, el coronel en retiro Sergio Undurraga.