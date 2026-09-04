Home Vanguardia "julio iglesias es demandado nuevamente por extrabajadoras: acusan..."

Julio Iglesias es demandado nuevamente por extrabajadoras: Acusan agresiones sexuales y malos tratos

Las dos mujeres, quienes ya habían denunciado al cantante, aseguran que los hechos ocurrieron en 2021, cuando trabajaban en las propiedades del cantante en las Bahamas y República Dominicana.

Leonardo Medina
Comparte esta noticia
Julio Iglesias es demandado nuevamente por extrabajadoras: Acusan agresiones sexuales y malos tratos

El cantante español, Julio Iglesias, fue demandado nuevamente por dos extrabajadoras, quienes lo acusan de presunta agresión sexual y trabajo forzado.

La nueva querella fue anunciada por Women’s Link Worldwide, ONG que representa a ambas mujeres, según consignó T13

Previamente, en enero pasado, las dos exempleadas del cantante ya habían denunciado al artista. No obstante, la justicia española archivó en esa ocasión la demanda, al considerarse incompetente para juzgar los hechos que habrían ocurrido en las Bahamas y República Dominicana.

En concreto, las dos mujeres acusan haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos en estos dos países en 2021, cuando trabajaban en las propiedades de Iglesias.

La nueva querella

Desde Women’s Link Worldwide precisaron que, en la querella, las mujeres afirman que Iglesias las sometió a supuestas “situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas”. Asimismo, apuntan a que les impuso “condiciones laborales forzadas y degradantes”.

La ONG plantea que los tribunales españoles sí son competentes. Lo anterior, debido a una ley que “permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España”.

“Según esta ley, si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo”, sostuvo. A esto último añadió: “Siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió”.

La directora ejecutiva de la organización, Jovana Ríos Cisnero, expresó que “el Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada”.

Source Texto: La Nación/Foto: X
Comparte esta noticia
Leonardo Medina https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Viajes
Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres que puedes v...

Si buscas qué hacer en Santiago, conoce tres tenedores libres de Ñuñoa con gastronomía peruana, ceviches, mariscos y carnes a la parrilla.

Leer mas
Viajes
Qué hacer en Concepción: lugares y panoramas para juga...

Si buscas qué hacer en Concepción con niños, conoce estos lugares donde podrán jugar, entretenerse y disfrutar de distintas actividades en familia.

Leer mas
Nacional
Escritor peruano Mario Montalbetti gana Premio Iberoam...

El jurado destacó “la contribución de su trayectoria al desarrollo de la literatura contemporánea junto con el reconocimiento nacional e internacional alcanzado por su obra y cómo su producción ha fortalecido el patrimonio literario y cultural iberoamericano”. Tras ser informado de que había sido seleccionado, sostuvo: “Estoy realmente muy contento de ser parte de esta lista muy notable de galardonados por este premio”.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Leonardo Medina
7
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/