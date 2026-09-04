Julio Iglesias es demandado nuevamente por extrabajadoras: Acusan agresiones sexuales y malos tratos

El cantante español, Julio Iglesias, fue demandado nuevamente por dos extrabajadoras, quienes lo acusan de presunta agresión sexual y trabajo forzado.

La nueva querella fue anunciada por Women’s Link Worldwide, ONG que representa a ambas mujeres, según consignó T13.

Previamente, en enero pasado, las dos exempleadas del cantante ya habían denunciado al artista. No obstante, la justicia española archivó en esa ocasión la demanda, al considerarse incompetente para juzgar los hechos que habrían ocurrido en las Bahamas y República Dominicana.

En concreto, las dos mujeres acusan haber sufrido agresiones sexuales y malos tratos en estos dos países en 2021, cuando trabajaban en las propiedades de Iglesias.

La nueva querella

Desde Women’s Link Worldwide precisaron que, en la querella, las mujeres afirman que Iglesias las sometió a supuestas “situaciones de acoso y agresiones sexuales continuas”. Asimismo, apuntan a que les impuso “condiciones laborales forzadas y degradantes”.

La ONG plantea que los tribunales españoles sí son competentes. Lo anterior, debido a una ley que “permite investigar y perseguir delitos cometidos fuera del territorio nacional cuando existen vínculos relevantes con España”.

“Según esta ley, si una persona española comete un delito fuera de España, España puede juzgarlo”, sostuvo. A esto último añadió: “Siempre que ese mismo acto también se considere delito en el país donde ocurrió”.

La directora ejecutiva de la organización, Jovana Ríos Cisnero, expresó que “el Estado español tiene la obligación de garantizar el acceso a la justicia en igualdad y sin importar quién sea la persona denunciada”.