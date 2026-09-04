Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres que puedes visitar sin salir de Ñuñoa

Ñuñoa cuenta con una amplia oferta gastronómica y los tenedores libres también forman parte de ella. En distintos puntos de la comuna existen buffets donde puedes encontrar ceviches, carnes a la parrilla, mariscos, platos criollos y postres, entre otras preparaciones.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres disfrutar una comida abundante sin salir de Ñuñoa, puedes armar una pequeña ruta por la comuna. A continuación, conoce tres tenedores libres con propuestas para distintos gustos.

Qué hacer en Santiago: gastronomía peruana en Pedro de Valdivia

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico es una de las alternativas más conocidas de la comuna. Su propuesta está centrada principalmente en la gastronomía peruana, con diferentes preparaciones disponibles bajo modalidad de tenedor libre.

Entre sus alternativas se encuentran ceviches, carnes, platos criollos, acompañamientos y postres. Esto permite probar distintos sabores durante una misma visita y repetir las preparaciones favoritas.

Además, el restaurante funciona todos los días y de lunes a sábado permanece abierto hasta la medianoche, mientras que los domingos atiende hasta las 23:00 horas.

Qué hacer en Santiago: ceviches, carnes y mariscos en Antonio Varas

Pachamama Tenedor Libre

Dirección: Antonio Varas 2207, Ñuñoa.

Otra parada de esta ruta es Pachamama Tenedor Libre. El buffet combina ceviches, carnes a la parrilla, pescados, mariscos y diferentes especialidades de inspiración peruana, además de acompañamientos y postres.

Su variedad puede resultar especialmente conveniente para grupos donde no todos quieren comer lo mismo. Mientras algunos pueden concentrarse en las preparaciones marinas, otros pueden optar por las carnes y platos calientes.

Pachamama también mantiene un horario amplio. De lunes a sábado funciona entre las 12:30 y las 00:00 horas, mientras que los domingos cierra a las 23:00 horas.

Qué hacer en Santiago: una alternativa para los fanáticos de la parrilla

Valerio Parrilladas Tenedor Libre

Dirección: Av. Salvador 3094, Ñuñoa.

Para quienes prefieren las carnes, Valerio Parrilladas ofrece una propuesta donde la parrilla comparte protagonismo con diferentes preparaciones de la gastronomía peruana.

El buffet incluye carnes, mariscos, platos calientes, acompañamientos y postres. Además, el restaurante ha mantenido promociones especiales en determinados horarios y jornadas.

Actualmente, el valor general del tenedor libre es de $20.900 para adultos y $9.900 para niños de 4 a 10 años. El establecimiento funciona de lunes a sábado hasta la medianoche y los domingos hasta las 23:00 horas.

Una ruta gastronómica sin salir de Ñuñoa

No es necesario recorrer distintos extremos de Santiago para encontrar alternativas de tenedor libre. Ñuñoa concentra varias opciones a pocos kilómetros entre sí, lo que permite elegir entre productos del mar, gastronomía peruana y carnes a la parrilla.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y quieres mantener el panorama dentro de una sola comuna, estos tres restaurantes permiten disfrutar diferentes propuestas sin salir de Ñuñoa.