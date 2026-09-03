Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres donde puedes encontrar comida chilena

Pastel de choclo, carnes, preparaciones caseras y diferentes acompañamientos forman parte de los sabores que identificamos con la cocina chilena. Aunque muchos buffets de Santiago se especializan en gastronomía peruana o asiática, también existen tenedores libres donde las recetas nacionales tienen un espacio.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres combinar comida chilena con otras alternativas, existen restaurantes que reúnen distintas cocinas dentro de una misma experiencia. A continuación, conoce tres tenedores libres donde puedes encontrar preparaciones nacionales y repetir tus favoritas.

Qué hacer en Santiago: comida chilena, peruana y china en Recoleta

Foodlays

Dirección: Artesanos 681, Recoleta.

Foodlays es una de las alternativas más claras para este recorrido. El propio restaurante señala que su tenedor libre reúne gastronomía chilena, peruana y china, distribuida entre diferentes estaciones.

Dentro de su amplia variedad es posible encontrar platos calientes, carnes a la parrilla, pescados, mariscos, ensaladas y postres. Entre las preparaciones chilenas que han formado parte de su propuesta se encuentra el pastel de choclo.

De esta manera, es una alternativa para grupos con gustos diferentes, ya que permite pasar de recetas nacionales a especialidades asiáticas o peruanas durante una misma visita.

Qué hacer en Santiago: más de 100 preparaciones en Macul

Buffet Imperial

Dirección: Av. Departamental 4400, Macul.

Buffet Imperial destaca por el tamaño y la variedad de su propuesta. El restaurante reúne gastronomía chilena, peruana y china, además de sushi, carnes a la parrilla, ceviches, platos calientes y postres.

El establecimiento cuenta con más de 100 alternativas y permite comer de manera ilimitada durante tres horas. Así, las preparaciones nacionales forman parte de una oferta mucho más amplia, pensada para quienes quieren probar distintos sabores.

Además, el recinto dispone de estacionamiento privado y una zona infantil, características que permiten considerarlo para una salida familiar.

Qué hacer en Santiago: cocina chilena e internacional en Las Condes

NUNA

Dirección: Alonso de Córdova 5199, Las Condes.

NUNA, restaurante ubicado en Novotel Santiago Las Condes, ofrece una propuesta diferente a los grandes tenedores libres tradicionales. Su gastronomía combina cocina chilena con influencias internacionales, incorporando sabores nacionales dentro de una experiencia más amplia.

El establecimiento cuenta con servicios en formato buffet, donde las preparaciones pueden variar según la jornada y el servicio disponible.

Su ubicación en Las Condes también permite sumar esta alternativa a una salida por el sector oriente de Santiago. Antes de acudir, es recomendable consultar directamente qué modalidad de buffet se encuentra disponible durante la jornada elegida.

Sabores chilenos dentro de grandes buffets

La gastronomía nacional no está presente únicamente en picadas o restaurantes especializados. Algunos buffets de Santiago también incorporan preparaciones chilenas junto con recetas peruanas, chinas e internacionales.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y quieres encontrar comida chilena sin limitarte exclusivamente a esta gastronomía, estas tres alternativas permiten combinar sabores nacionales con diferentes cocinas durante una misma experiencia.