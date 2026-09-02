Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres para comer cerca de terminales de buses

Llegar a Santiago después de varias horas de viaje o esperar la salida de un bus puede convertirse en una buena oportunidad para buscar dónde comer.

En los alrededores de los principales terminales y siguiendo el eje de la Alameda existen tenedores libres para disfrutar una comida abundante.

Si buscas qué hacer en Santiago antes o después de un viaje, puedes encontrar alternativas en Estación Central, Santiago Centro y el eje de Pajaritos. A continuación, conoce tres tenedores libres para considerar si te encuentras recorriendo estos sectores.

Qué hacer en Santiago: un buffet económico en Estación Central

Sazié Buffet

Dirección: Sazié 2686, Estación Central.

Sazié Buffet es una de las alternativas para quienes llegan al sector donde se concentran algunos de los principales terminales de buses de Santiago. El restaurante se encuentra en Estación Central y funciona principalmente durante el horario de almuerzo y la tarde.

El establecimiento destaca además por manejar precios inferiores a los de varios grandes buffets de la capital. Su rango referencial se encuentra entre los $5.000 y $10.000 por persona.

Actualmente, atiende entre las 12:00 y las 17:30 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos permanece cerrado. Por ello, puede ser una alternativa para comer antes de continuar un viaje durante el día.

Qué hacer en Santiago: parrilla libre cerca del eje Alameda

Parrilla Libre Buenos Aires

Dirección: Libertad 37, Santiago Centro.

Para quienes se desplazan desde los terminales hacia el centro de Santiago, Parrilla Libre Buenos Aires ofrece una propuesta centrada en las carnes. El restaurante funciona bajo modalidad de buffet y permite disfrutar diferentes cortes y embutidos de manera ilimitada.

Entre sus alternativas aparecen lomo vetado, lomo liso, vacío argentino, asado de tira, pollo, costillar, prietas y chorizos. La experiencia también incorpora acompañamientos, ensaladas y postres.

Su ubicación en el Barrio Yungay permite considerarlo para quienes se trasladan por el eje de la Alameda desde Estación Central. Los viernes y sábados funciona hasta las 22:00 horas, mientras que el resto de la semana mantiene horarios más acotados.

Qué hacer en Santiago: tenedor libre en el eje de Pajaritos

Olivo Limón Maipú

Dirección: Av. Pajaritos 3471, Maipú.

Quienes continúan su recorrido hacia el poniente de Santiago también pueden encontrar alternativas de buffet. Olivo Limón Maipú funciona como tenedor libre y combina carnes a la parrilla con especialidades de la gastronomía peruana.

El restaurante se encuentra en Avenida Pajaritos, uno de los principales ejes de conexión entre Santiago y Maipú. Su ubicación permite considerarlo para quienes se desplazan desde o hacia el sector de Pajaritos.

Su propuesta incluye carnes y diferentes preparaciones peruanas dentro del buffet. De esta manera, puede ser una alternativa para comer antes de continuar el viaje o después de regresar a Santiago.

Una comida abundante antes o después del viaje

Los terminales Alameda, Sur y San Borja concentran buena parte de los viajes interurbanos que comienzan o terminan en Santiago. Su ubicación en Estación Central también permite acceder a diferentes alternativas gastronómicas mediante Metro, buses o recorridos por el eje de la Alameda.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago antes de tomar un bus o después de varias horas de viaje, estos tres tenedores libres permiten encontrar propuestas diferentes en Estación Central, Santiago Centro y el eje de Pajaritos.