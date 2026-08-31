Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres abiertos hasta las 23:00 horas o más

Encontrar dónde comer tarde puede ser más difícil cuando se busca algo distinto a un bar o un restaurante tradicional. Sin embargo, en Santiago existen tenedores libres que mantienen sus puertas abiertas durante la noche y permiten disfrutar una comida abundante incluso después de las 21:00 horas.

Si buscas qué hacer en Santiago y prefieres cenar tarde, estas alternativas cuentan con horarios que llegan hasta las 23:00 horas o incluso la medianoche. Gastronomía peruana y carnes al estilo brasileño forman parte de las opciones.

Qué hacer en Santiago: buffet peruano hasta la medianoche en Providencia

Somos Perú Buffet

Dirección: Av. Francisco Bilbao 1042, Providencia.

Somos Perú Buffet es una de las alternativas para quienes quieren disfrutar una cena sin tener que llegar temprano. El restaurante funciona hasta la medianoche de lunes a sábado, mientras que los domingos mantiene atención hasta las 23:00 horas.

Su propuesta está enfocada en la gastronomía peruana y funciona bajo modalidad de buffet libre. Esto permite recorrer diferentes preparaciones y repetir las favoritas durante la visita.

Además, su ubicación en Providencia permite incorporar el restaurante a una salida nocturna por uno de los sectores con mayor actividad gastronómica de Santiago.

Qué hacer en Santiago: comida peruana hasta las 00:00 horas en Ñuñoa

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico también destaca por mantener un horario amplio. El establecimiento atiende hasta la medianoche de lunes a sábado, mientras que los domingos funciona hasta las 23:00 horas.

Su tenedor libre está centrado principalmente en los sabores peruanos. Entre sus preparaciones se pueden encontrar ceviches, carnes, platos criollos, acompañamientos y postres.

El horario permite considerarlo para una comida después del trabajo o una salida durante la noche, especialmente para quienes no alcanzan a visitar un buffet durante el horario tradicional de almuerzo.

Qué hacer en Santiago: carnes hasta las 23:00 horas en Providencia

Rodizzio Santiago

Dirección: Constitución 270, Providencia.

Rodizzio Santiago ofrece una experiencia diferente para los amantes de las carnes. De lunes a sábado mantiene atención hasta las 23:00 horas, mientras que los domingos su jornada termina más temprano.

El restaurante trabaja con el tradicional sistema de rodizio brasileño. Los diferentes cortes son llevados directamente hasta las mesas, permitiendo probar varias alternativas durante una misma comida.

Su ubicación en Constitución también permite complementar la visita con otros panoramas en Providencia y el sector de Bellavista.

Una alternativa para quienes prefieren cenar tarde

Los horarios de los tenedores libres pueden variar considerablemente y algunos concentran su atención durante el almuerzo. Por eso, los restaurantes que extienden su jornada hasta las 23:00 horas o la medianoche ofrecen una alternativa para quienes buscan una cena más tardía.

Si buscas qué hacer en Santiago durante la noche, estos tres locales permiten combinar horarios amplios con una comida abundante. Eso sí, siempre es recomendable revisar la hora de último ingreso al buffet antes de acudir.