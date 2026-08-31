Qué hacer en Concepción: descubre dónde disfrutar los mejores platos típicos chilenos

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de los sabores de la gastronomía chilena, la ciudad cuenta con distintas alternativas donde podrás encontrar preparaciones tradicionales. Desde platos típicos como cazuela, porotos y pastel de choclo hasta empanadas, parrilladas, sánguches y productos del mar.

En esta ruta podrás conocer cuatro lugares donde la comida chilena es protagonista, con propuestas que rescatan preparaciones tradicionales y productos característicos de distintas zonas del país.

Qué hacer en Concepción: descubre restaurantes con cocina chilena tradicional

Sabrosa Tradición

Dirección: Orompello 440, Concepción, BioBío.

Si quieres disfrutar de platos típicos chilenos, Sabrosa Tradición es una alternativa ubicada en pleno centro de la ciudad. El restaurante nació en 2017 de la mano de tres amigos cocineros y tiene como objetivo preservar los sabores de la comida tradicional chilena.

Su carta incluye carnes blancas y rojas, pescados, distintos acompañamientos, postres, cafés y bebestibles. Entre las preparaciones más solicitadas por sus clientes se encuentran el pastel de choclo, curanto, asado a la olla, pechuga rellena, porotos y cazuela.

La Picá de Pedro

Dirección: Rengo 1502, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de platos típicos chilenos, La Picá de Pedro es una alternativa tradicional de la ciudad, conocida por su cocina casera y sus preparaciones contundentes.

Entre sus opciones puedes encontrar sopaipillas, empanadas, pichangas y parrilladas, además de preparaciones como pernil, carne a la cacerola, lomo de cerdo, arrollado huaso, costillar de cerdo al horno, malaya de vacuno y prietas. También ofrece alternativas como lomo a lo pobre y platos que van variando según la temporada.

La carta se complementa con sándwiches, postres, desayunos, jugos naturales y un menú para niños, por lo que cuenta con opciones para distintos gustos. Entre sus preparaciones tradicionales también destaca el estofado campesino, elaborado con conejo, longaniza, carne de cerdo ahumada, cuero de chancho, papas cocidas y pebre.

Qué hacer en Concepción: conoce picadas con carnes, sánguches y productos del mar

Rincón Campesino

Dirección: Cam. Nonguén 1965, Concepción, BioBío.

Si buscas qué hacer en Concepción y quieres disfrutar de platos típicos chilenos, Rincón Campesino es una alternativa que combina gastronomía tradicional con un ambiente de estilo campestre. El restaurante se especializa en preparaciones chilenas y parrilladas, además de contar con distintas opciones para disfrutar durante el almuerzo o una once.

Entre sus alternativas destaca la once campesina, que incluye malaya, queso, sopaipillas redondas y pan amasado, acompañados de té, café o mate. Su carta también contempla preparaciones tradicionales como pastel de choclo, chancho en piedra y empanadas.

Se complementan con carnes como pollo, lomo, chuleta, longaniza y malaya, además de ensaladas, postres y una variedad de vinos y bebestibles.

Fuente Penquista

Dirección: Víctor Lamas 361, Concepción, BioBío.

Fuente Penquista combina platos tradicionales con una carta de sánguches y preparaciones que incorporan productos de la zona.

Entre sus opciones puedes encontrar sándwiches de mechada y fricandela, además de distintos cortes de carne, puré, prieta y preparaciones como filete a lo pobre y filete grillado. Su carta también incorpora productos del mar, con alternativas como congrio, caldillo de congrio, ceviches, chupes y empanadas de mariscos, entre ellas opciones de jaiba y navajuelas con queso.