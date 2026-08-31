“Días de trueno” regresará 38 años después: Confirman secuela con Tom Cruise y Anne Hathaway 

Casi 40 años después de su estreno, este lunes se confirmó que la película “Días de trueno” regresará con una secuela en junio del 2028, con Tom Cruise y Anne Hathaway como protagonistas.

Los dos actores realizaron una publicación en redes sociales para anunciar este nuevo proyecto.

Según consignó Emol, la cinta será dirigida por Jonathan Levine, mientras que Will Staples está a cargo del guión.

Asimismo, Cruise se desempeñará como productor junto a Tommy Harper y Jerry Bruckheimer. Este último también produjo el filme original de 1990.

Dicha película estaba protagonizada por Cruise, en el papel de “Cole Trickle”, y Nicole Kidman, que interpretaba a la doctora “Claire Lewicki”.

El citado medio indicó que Hathaway no reemplazará al personaje de Kidman, quien no formará parte de la secuela.

En concreto, Hathaway encarnaría a una nueva protagonista, correspondiente a la propietaria e ingeniera de un equipo de carreras.

Cabe destacar que “Días de trueno” narraba la historia de Cole Trickle en el mundo de las carreras de Nascar, y su rivalidad con otros pilotos.