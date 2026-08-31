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VIDEO: El Kremlin resta importancia a un posible no reconocimiento europeo de elecciones rusas
El Kremlin restó este lunes importancia a un eventual desconocimiento europeo de los resultados de las elecciones legislativas de Rusia, previstas para el próximo 20 de septiembre. La posibilidad de que países europeos no reconozcan los resultados de los comicios surge en medio de los cuestionamientos por la exclusión de sectores opositores a la guerra.