Santana y Cuello recurren a Contraloría por vínculos con entorno de Cerimedo

Los diputados Juan Santana (PS) y Luis Cuello (PC) recurrieron a la Contraloría General de la República para solicitar que se investigue eventuales vínculos entre funcionarios públicos, cuentas de redes sociales y el entorno de Fernando Cerimedo.



Los legisladores presentaron antecedentes ante el órgano contralor con el objetivo de esclarecer si funcionarios públicos pudieron estar relacionados con la operación de determinadas cuentas en redes sociales. Y establecer si, en ese contexto, pudo existir uso de recursos públicos o eventuales faltas administrativas.



Asimismo, solicitaron que Contraloría se pronuncie sobre los antecedentes puestos a su disposición y que se agilice la respuesta pendiente de la Secretaría General de Gobierno (Segegob) respecto de esta materia.



La presentación busca que el organismo fiscalizador determine si las actuaciones que se investigan se ajustaron a las obligaciones que rigen a los funcionarios públicos. Particularmente en materia de probidad y correcto uso de los recursos del Estado.

“Le estamos pidiendo un pronunciamiento a Contraloría”

El diputado Santana sostuvo que “le estamos pidiendo un pronunciamiento a la Contraloría General de la República. Primero para que sea un garante en esta respuesta que nos tiene que dar el Ministerio de la Secretaría General de Gobierno. Respecto al oficio que enviamos sobre los vínculos que eventualmente tendría el señor Cerimedo, que hoy día está siendo judicializado por un delito grave de intento de asesinato contra su expareja con funcionarios de esta misma cartera”.



“Pero también le estamos pidiendo un pronunciamiento a la Contraloría General de la República respecto a cuáles serían las sanciones administrativas, Toda vez que evidenciamos una vulneración al principio de probidad administrativa. En caso de que existiese un vínculo entre funcionarios del gobierno con el señor Fernando Cerimedo”, añadió.

