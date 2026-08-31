Katherine Wollermann es galardonada con el Premio Nacional del Deporte 2025

Katherine Wollermann, destacada para-canoísta nacional y quien ganó la medalla de oro en los Juegos Paralímpicos de París 2024, fue galardonada este lunes con el Premio Nacional del Deporte 2025.

La oriunda de Chiguayante, quien viene de consagrarse tricampeona mundial en Poznan, Polonia, fue elegida por una comisión encabezada por el ministro del Deporte, Francisco Riveros, e integrada también por el senador Sebastián Keitel, el diputado Cristian Tapia, el director nacional (s) del Instituto Nacional de Deportes, Juan Pablo Salgado, y el presidente del Círculo de Periodistas Deportivos, Pablo Vargas.

El secretario de Estado destacó que “estamos muy contentos de que Katherine sea la ganadora del Premio Nacional del Deporte 2025. Es un reconocimiento muy merecido a una trayectoria marcada por el esfuerzo, la perseverancia y grandes logros para Chile”.

“Su medalla en los Juegos Paralímpicos de París y su reciente tricampeonato mundial dan cuenta de una carrera extraordinaria. Como país, le agradecemos por representarnos y llevar el nombre de Chile a lo más alto”, añadió.

El mensaje de Wollermann

Por su parte, Wollermann indicó que “poder coronar este reconocimiento con el tricampeonato mundial y la medalla de París lo hace aún más especial”.

“Estoy muy agradecida del IND, de mi equipo y de todas las personas que me han acompañado durante estos años. Un deportista no llega a estos resultados sin apoyo institucional”, mencionó.

La deportista de 34 años viene de conquistar el oro el sábado pasado en el Campeonato Mundial de Para Canotaje de Polonia. Así, tras ganar en Hungría el 2024 e Italia el 2025, alcanzó el tricampeonato mundial.

Consignar que Wollermann se transformó en la sexta atleta paralímpica en la historia de Chile en recibir esta condecoración.

Por su parte, el premio incluye un Diploma de Distinción Deportiva, firmado por el Presidente José Antonio Kast, y una suma única en dinero equivalente a 245 Unidades Tributarias Mensuales.