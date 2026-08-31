Detienen a clan familiar por contrabando y lavado de activos en Valparaíso

La Policía de Investigaciones (PDI) de Valparaíso, junto al Ministerio Público, lograron la detención de tres sujetos, miembros de un clan familiar, por los delitos de contrabando, lavado de activos y asociación delictiva.



De acuerdo a los antecedentes del caso, los individuos se dedicaban a la recepción y distribución de cigarros de contrabando que eran comercializados de forma ilegal en ciudades de Valparaíso y Viña del Mar.



El subprefecto Víctor Vergara, jefe de la Bridec de Valparaíso, indicó que “estas personas eran un clan familiar, esposos y un hijo, quienes se dedicaban a cometer este ilícito principalmente acá en las ciudades de Viña del Mar y Valparaíso. Donde se comercializaban los cigarrillos en ferias libres, principalmente”.



El fiscal de SAC Valparaíso, Germán Klug, detalló que se realizaron “vigilancias, escuchas telefónicas. Fotografiamos los domicilios, nos dimos cuenta de que existían bastantes muebles y elementos sospechosos también en una feria libre en donde los imputados mantienen un puesto de venta de huevos”.



Con estos antecedentes, la PDI llevó a cabo una orden de entrada y registro, incautando armas, municiones, vehículos, cerca de $3 millones en efectivo y otras especies, todo avaluado en más de $140 millones.



Los tres individuos detenidos quedaron bajo la medida cautelar de arresto domiciliarios. Además, se estableció un plazo de investigación de 60 días.