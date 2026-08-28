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Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres con más de 1.000 reseñas en Google

Si buscas qué hacer en Santiago, conoce tres tenedores libres que acumulan miles de reseñas en Google y ofrecen propuestas para distintos gustos.

Eduardo Córdova
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Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres con más de 1.000 reseñas en Google

Cuando se trata de elegir dónde comer, las opiniones de otros clientes pueden ayudar a tomar una decisión. En Santiago existen tenedores libres que han acumulado miles de reseñas en Google, convirtiéndose en algunos de los restaurantes de este tipo con mayor presencia entre los usuarios.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres optar por lugares ampliamente comentados, estos tres restaurantes superan actualmente las 1.000 reseñas. Sus propuestas van desde grandes buffets internacionales hasta gastronomía peruana y carnes servidas al estilo brasileño.

Qué hacer en Santiago: más de 9.000 reseñas para un clásico del buffet

Panda Junior

Dirección: Portugal 198, Santiago Centro.

Panda Junior es uno de los tenedores libres con mayor cantidad de opiniones de esta selección. Actualmente registra 4,1 estrellas y más de 9.300 reseñas en Google, una cifra que refleja la gran cantidad de comensales que han compartido su experiencia.

Su buffet ofrece una amplia variedad de preparaciones, con alternativas de comida china, sushi, pescados, mariscos, carnes, ensaladas y postres. Esto permite que cada visitante arme su recorrido según sus preferencias.

Además, el restaurante cuenta con jornadas diferenciadas de almuerzo y cena durante buena parte de la semana, por lo que puede considerarse tanto para una salida durante el día como por la noche.

Qué hacer en Santiago: cerca de 4.000 opiniones en Ñuñoa

Perú Mágico Tenedor Libre

Dirección: Av. Pedro de Valdivia 3323, Ñuñoa.

Perú Mágico también destaca por la gran cantidad de clientes que han dejado su opinión. El restaurante alcanza actualmente una calificación de 4,4 estrellas y cerca de 4.000 reseñas en Google.

Su propuesta está centrada principalmente en la gastronomía peruana. En su modalidad de tenedor libre es posible encontrar ceviches, carnes, platos criollos, acompañamientos y otras preparaciones.

El restaurante funciona todos los días y mantiene atención hasta la medianoche de lunes a sábado, convirtiéndose en una alternativa para almorzar o cenar en Ñuñoa.

Qué hacer en Santiago: carnes y más de 2.400 reseñas en Providencia

Rodizzio Santiago

Dirección: Constitución 270, Providencia.

Rodizzio Santiago ofrece una experiencia diferente a la del buffet tradicional. Actualmente cuenta con 4,7 estrellas y cerca de 2.500 reseñas en Google, siendo además el restaurante con la calificación más alta de los tres seleccionados.

Su propuesta gira en torno al sistema de rodizio, donde distintos cortes de carne son servidos directamente en la mesa. De esta manera, los comensales pueden probar diferentes alternativas durante la experiencia.

Ubicado en Providencia, el restaurante funciona durante toda la semana y extiende su atención hasta las 23:00 horas de lunes a sábado.

Miles de opiniones para elegir dónde comer

Las reseñas de Google no garantizan por sí solas una buena experiencia, pero pueden entregar una referencia sobre restaurantes que han recibido una gran cantidad de visitantes. En estos tres casos, todos superan las 1.000 opiniones y dos de ellos acumulan varios miles.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y quieres conocer tenedores libres ampliamente reseñados, estas alternativas ofrecen tres experiencias diferentes en Santiago Centro, Ñuñoa y Providencia.

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Source Texto: La Nación / Foto: Instagram
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Eduardo Córdova https://www.lanacion.cl

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