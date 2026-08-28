Carabinero asesinado en Renca: Investigación apunta a saber qué hacía en esa zona

Carabineros mantiene las labores para dar con los responsables de la muerte del cabo segundo Alejandro Ortiz, de la Subcomisaría Conchalí Norte.

El funcionario, de 32 años, se encontraba en calidad de franco y fue asesinado este jueves, tras recibir un impacto de bala en su rostro en la comuna de Renca.

La investigación está a cargo del OS-9 y Labocar de Carabineros. Según consignó Emol, de momento no hay personas detenidas y existen dudas por las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

El citado medio indicó que la Fiscalía está centrada en establecer qué hacía el carabinero en el lugar.

Lo anterior, debido a que no residía en el sector y su unidad policial tampoco tenía jurisdicción allí.

El fiscal Cristóbal Salazar, de la Fiscalía ECOH, precisó que “se busca establecer el por qué el funcionario de Carabineros estaría en el lugar donde se le dio muerte”.

“De acuerdo a las diligencias que se han realizado, la víctima se encontraba fuera del vehículo al momento de su muerte”, agregó.

El crimen

Los hechos se registraron cerca de las 19:00 horas en la población El Perejil, en las calles 21 de mayo con Miraflores.

En diálogo con Chilevisión, un vecino del sector detalló que se escucharon tres disparos con una diferencia de 10 segundos. “Serían al menos dos personas las que se escucharon cuando se ejecutaron los disparos”, comentó.

Un video revelado por el matinal de dicho canal mostró que en el pasaje donde fue atacado el policía, un grupo de al menos tres antisociales corrieron hacia un auto blanco estacionado en la esquina del pasaje para emprender su huida.

Además, posteriormente se encontró calcinada una camioneta de similares características en la comuna de Quilicura.