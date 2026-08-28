Delincuentes matan a carabinero de franco en intento de robo de camioneta en Renca

Un carabinero de franco fue asesinado la tarde de este jueves de un balazo por delincuentes que intentaron robarle su camioneta en la comuna de Renca, Región Metropolitana.



La encerrona ocurrió a las 19:30 horas en el sector de calle Miraflores con Esmeralda. En este momento se realiza un amplio operativo para atrapar a los homicidas.

En circunstancias que se investigan, los antisociales le dispararon en el cuello cuando el funcionario intentó repeler el asalto.



De acuerdo a las primeras informaciones, el carabinero realizaba sus funciones en la Subcomisaría Conchalí Norte.



El operativo por este crimen se encuentra en pleno desarrollo en estos momentos en un amplio sector de la comuna de Renca.