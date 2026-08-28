Home Nacional "delincuentes matan a carabinero de franco en intento de robo de c..."

Delincuentes matan a carabinero de franco en intento de robo de camioneta en Renca

La encerrona ocurrió en el sector de calle Miraflores con Esmeralda, donde en este momento se realiza un amplio operativo para atrapar a los homicidas.

Patricia Schüller Gamboa
Comparte esta noticia
Delincuentes matan a carabinero de franco en intento de robo de camioneta en Renca

Un carabinero de franco fue asesinado la tarde de este jueves de un balazo por delincuentes que intentaron robarle su camioneta en la comuna de Renca, Región Metropolitana.

La encerrona ocurrió a las 19:30 horas en el sector de calle Miraflores con Esmeralda. En este momento se realiza un amplio operativo para atrapar a los homicidas.

En circunstancias que se investigan, los antisociales le dispararon en el cuello cuando el funcionario intentó repeler el asalto.

De acuerdo a las primeras informaciones, el carabinero realizaba sus funciones en la Subcomisaría Conchalí Norte.

El operativo por este crimen se encuentra en pleno desarrollo en estos momentos en un amplio sector de la comuna de Renca.

Source Texto: Aton/Foto: T13
Comparte esta noticia
Patricia Schüller Gamboa https://www.lanacion.cl

Articulos Relacionados

Nacional
Fatal atropello de cineasta Paz Ramírez: Ampliaron has...

En la audiencia de control de detención de esta tarde, la Fiscalía Metropolitana Oriente indicó que se encuentra pendiente un informe de la SIAT de Carabineros para completar los antecedentes que permitan realizar la formalización.

Leer mas
Nacional
Kast critica decisión de tribunales que deja sin efect...

En la ceremonia por el “Día del Camionero”, el Mandatario se refirió a las medidas de seguridad que ha realizado su Gobierno, destacando los traslados de reos en el marco de la Operación Cancerbero. “Estamos haciendo traslados a pesar del hacinamiento en las cárceles, pero nos hemos encontrado con problemas”, consignó Emol.

Leer mas
Nacional
Caso Ojeda: Este viernes llegarán a Santiago extradita...

“El Turko” y “Gocho”, detenidos en Estados Unidos y Colombia, están imputados por el secuestro y homicidio del exmilitar venezolano. La llegada de los sujetos está prevista para antes del mediodía. Debido al alto nivel de peligrosidad de los acusados, se realizará un complejo operativo de seguridad a su arribo al Aeropuerto de Santiago.

Leer mas
60,813FansLike
10,000SeguidoresSeguir
346,900SeguidoresSeguir

Lo Más Leído

Leer mas
Patricia Schüller Gamboa
11
© La Nación Powered by Serendipity Soft - https://serendipitysoft.com/