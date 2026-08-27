Kast critica decisión de tribunales que deja sin efecto traslado de reos a “La Laguna”

El Presidente José Antonio Kast criticó este jueves la decisión de tribunales de dejar sin efecto el traslado de algunas personas privadas de libertad a la cárcel “La Laguna”, de Talca.

El Juzgado de Garantía de Iquique resolvió que cuatro reos —miembros de la mafia china, conocida como “Clan Chen”— sean devueltos a la cárcel de Alto Hospicio. Esto luego de ser trasladado hasta la cárcel “La Laguna”, en Talca. En el marco de la Operación Cancerbero.

En la ceremonia por el “Día del Camionero”, el Mandatario se refirió a las medidas de seguridad que ha realizado su Gobierno. Destacando los traslados de reos en el marco de la Operación Cancerbero. “Estamos haciendo traslados a pesar del hacinamiento en las cárceles, pero nos hemos encontrado con problemas”.



“Trasladamos al crimen organizado y nos ponen un recurso. Y nos dicen ‘no es que este señor tiene que volver donde se sienta confortable’. Oiga pero si este señor es un asesino. Este señor es parte del crimen organizado. No”. reclamó Kast, consignó Emol.

¿Dónde queda la autoridad de Gendarmería?

“Yo estoy de acuerdo, soy abogado, cada persona tiene derecho a la defensa pero ¿Dónde queda la autoridad de Gendarmería? Una institución noble que hace bien su trabajo. Y de repente, alguien decide poner un recurso. Y se resuelve que esa persona, que atentó contra otra persona. Que atentó contra la vida de nuestros carabineros, vuelve a un lugar más cómodo ¿Cómo enfrentamos eso?”, añadió.



Kast subrayó que es “respetuoso de la institucionalidad” y que “no cuestiona fallos”, pero “sí queremos plantear situaciones complejas que tenemos. La Constitución ve la seguridad nacional, pero no dice seguridad pública y hay una gran diferencia cuando una Constitución contempla el concepto de seguridad pública a cuando no lo contempla”.

