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Vidal disparó contra la U por la denuncia a Correa: “No saben qué más andar sapeando”

El capitán de Colo Colo no se guardó nada y criticó con dureza la acción que emprendió el conjunto azul contra el delantero albo, quien realizó gestos obscenos tras la victoria de su equipo en el Superclásico.

Leonardo Medina
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Vidal disparó contra la U por la denuncia a Correa: “No saben qué más andar sapeando”

Arturo Vidal, capitán de Colo Colo, se sumó a las reacciones por la decisión que tomó Universidad de Chile, tras denunciar al delantero Javier Correa ante el Tribunal de Disciplina de la ANFP. 

Lo anterior, a raíz de los gestos obscenos que realizó el atacante luego de la victoria por 2-1 de los albos en el Superclásico.

En una transmisión para su canal de streaming, el “King” realizó un duro descargo y recalcó que “los chunchos no saben qué más andar sapeando”. 

“Yo les voy a contar algo, cabros: no tiene ni un brillo lo que se habla de Correa, porque nunca se lo hizo a los hinchas de la U”, añadió.

Asimismo, el experimentado volante planteó que “si se lo hubiese hecho a los hinchas de la U, hasta ellos mismos le hubiesen alegado que eso no se hace. Nosotros teníamos ahí un camarógrafo, además de otra persona que estaba sacando las fotos y grabando los videos”.

Para cerrar, el bicampeón de América explicó que Correa “se la hizo a los chiquillos, como hay tanta buena onda, pero nunca se lo hizo a los hinchas de la U para que sepan”.

“Entonces, cuando no ganan en la cancha, quieren buscar otras cosas y quieren dañar y ensuciar a la gente”, sentenció.

Mosa arremetió contra la U por denuncia a Correa y recordó polémico gesto de Díaz
Source Texto: La Nación/Aton/Foto: Aton
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