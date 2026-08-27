Qué hacer en Santiago: 3 tenedores libres poco conocidos que vale la pena descubrir

Los grandes buffets de Santiago suelen llevarse buena parte de la atención, pero no son las únicas alternativas para quienes quieren comer sin límites.

En distintas comunas existen restaurantes menos presentes en los circuitos gastronómicos habituales, con propuestas que van desde parrillas hasta comida peruana y buffets económicos.

Si buscas qué hacer en Santiago y quieres salir de los tenedores libres de siempre, estas tres alternativas permiten descubrir nuevos lugares en Estación Central, Quilicura y La Reina.

Qué hacer en Santiago: un buffet económico en Estación Central

Sazié Buffet

Dirección: Sazié 2686, Estación Central.

Sazié Buffet es una alternativa especialmente interesante para quienes buscan un tenedor libre fuera de los restaurantes más conocidos de la capital. El establecimiento funciona principalmente durante el horario de almuerzo y destaca por sus precios económicos.

Actualmente, el restaurante registra un rango referencial de entre $5.000 y $10.000 por persona. Su horario de atención se extiende entre las 12:00 y las 17:30 horas de lunes a sábado, mientras que los domingos permanece cerrado.

Por ello, puede convertirse en una opción para quienes recorren Estación Central y quieren descubrir un buffet diferente sin realizar un gasto demasiado elevado.

Qué hacer en Santiago: parrillas y gastronomía peruana en Quilicura

Valerio Parrilladas Tenedor Libre Quilicura

Dirección: Av. Manuel Antonio Matta 712, Quilicura.

Aunque Valerio Parrilladas es conocido por su establecimiento de Ñuñoa, su sucursal de Quilicura es una alternativa menos habitual dentro de las rutas gastronómicas de Santiago.

Su propuesta combina carnes preparadas a las brasas con especialidades de la gastronomía peruana. En el buffet es posible encontrar parrilladas, ceviches, guisos, acompañamientos y otras preparaciones.

Además, el establecimiento cuenta con espacios interiores y exteriores, estacionamiento y sector para niños. Actualmente funciona durante toda la semana y los viernes, sábados y domingos extiende su atención hasta la medianoche.

Qué hacer en Santiago: más de 100 opciones en La Reina

El Gordito

Dirección: Av. Larraín 6011, La Reina.

Ubicado en La Reina, El Gordito es otra alternativa para quienes quieren probar un buffet alejado de los nombres más tradicionales. Su propuesta destaca especialmente por la variedad, con más de 100 opciones disponibles para los comensales.

El buffet combina carnes a la parrilla, sushi, ceviches, mariscos, gastronomía peruana, preparaciones chinas, pastas, ensaladas, frituras y postres.

Además, el restaurante mantiene amplios horarios durante toda la semana. Los viernes y sábados funciona hasta la medianoche, por lo que también puede considerarse para una cena o salida nocturna.

Alternativas para salir de los tenedores libres de siempre

Santiago cuenta con una oferta de buffets mucho más amplia que los restaurantes que habitualmente aparecen entre los más populares. Explorar otras comunas permite encontrar propuestas diferentes y, en algunos casos, precios más económicos o especialidades particulares.

Por ello, si buscas qué hacer en Santiago y quieres descubrir nuevos lugares para comer sin límites, estos tres tenedores libres ofrecen alternativas en Estación Central, Quilicura y La Reina que vale la pena tener en cuenta.